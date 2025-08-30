JAV apeliacinis teismas paskelbė, kad D. Trumpo importo tarifai neteisėti

JAV federalinės apygardos apeliacinio teismo sprendimas priimtas 7 teisėjams pasisakius už, o 4 – prieš. Pritarta žemesnės instancijos teismo sprendimui, kad D. Trumpas viršijo savo įgaliojimus pasitelkdamas nepaprastąsias ekonomines galias tam, kad įvestų importo muitus. Vis dėlto teismas leido muitams ir toliau galioti iki spalio vidurio, o D. Trumpas leido suprasti, kad nešvaistys laiko ir skųs nuosprendį.
„Apeliacinis teismas klaidingai paskelbė, kad mūsų muitai turėtų būti panaikinti, bet jie žino, kad Jungtinės Amerikos Valstijos galiausiai laimės“, – D. Trumpas paskelbė savo socialinėje platformoje „Truth Social“ kritikuodamas teismą. Jis pridėjo, kad apskųs sprendimą Aukščiausiajam teismui.
Apeliacinio teismo nuosprendis yra smūgis JAV prezidentui, kuris plačiai taikė importo muitus kaip ekonominės politikos įrankį. Tai kelia abejonių dėl D. Trumpo susitarimų su didžiausiais prekybos partneriais – pavyzdžiui, su Europos Sąjunga. Taip pat kyla klausimas, kas atsitiktų su milijardais JAV dolerių, kuriuos JAV gavo įvesdama muitus, jeigu Aukščiausiasis teismas, kuriame dominuoja konservatyvių pažiūrų teisėjai, nepalaikys D. Trumpo.
Tačiau šioje byloje nevertinti kiekvieno sektoriaus atskiri muitai, kuriuos D. Trumpo administracija įvedė plienui, aliuminiui, automobiliams ir kitoms prekėms.
Diplomatinės gėdos grėsmė
Sausį pradėjęs savo antrąją kadenciją D. Trumpas pasinaudojo Tarptautiniu nepaprastųjų ekonominių galių įstatymu (IEEPA), kad įvestų muitus beveik visoms JAV prekybos partnerėms. Jų bazinis lygis siekia 10 proc., bet dešimtimis šalių taikomi didesni tarifai.
Panašiomis galiomis jis pasinaudojo nustatydamas atskirus muitus Meksikai, Kanadai ir Kinijai neva dėl narkotikų kontrabandos į JAV.
Tarptautinės prekybos teismas gegužę paskelbė, kad D. Trumpas viršijo savo įgaliojimus taikydamas plataus masto pasaulinius mokesčius. Teismas neleido daugeliui muitų įsigalioti, tačiau Apeliacinis teismas vėliau sprendimą sustabdė, kol svarstoma byla. Pastarasis penktadienį paskelbė, kad prezidentas gali imtis veiksmų dėl nepaprastosios padėties, bet neturi galios nustatinėti tarifus, muitus ar kitus mokesčius.
JAV administracija piktinasi, kad teismo sprendimas paskelbti importo muitus neteisėtais ir jų blokavimas pakenktų JAV užsienio politikai ir nacionaliniam saugumui. Prekybos sekretorius Howardas Lutnickas mano, kad taip pat gali žlugti pasiekti prekybos susitarimai su užsienio partneriais. Iždo sekretorius Scottas Beesentas perspėja, kad atšaukus muitus JAV patirtų „diplomatinę gėdą“.
Prieš D. Trumpo muitus buvo pateikti keli ieškiniai. Jeigu galutinai bus nuspręsta, kad jo įvesti tarifai neteisėti, įmonės gali reikalauti kompensacijų.
tarptautinė rinkaJAVMuitas
