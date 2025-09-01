Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
VerslasRinkos pulsas

I. Ruginienė apie planus stabdyti kuro akcizo didinimą: galimybių gauti RRF lėšas nepaveiks

2025 m. rugsėjo 1 d. 14:09
Vygantas Tuzas
Naujajai Seimo valdančiajai koalicijai sutarus stabdyti kuro akcizų didinimą, kuris numatytas kitų metų pradžioje, premjerė Inga Ruginienė tikina, kad priimti sprendimai nepaveiks Lietuvos galimybių gauti likusias milijonines europinio Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano (RRF) lėšas.
Daugiau nuotraukų (1)
„Tikrai kontroliuojame šį procesą ir nepriimsime sprendimų, kurie galėtų trikdyti RRF planą“, – pirmadienį žurnalistams sakė I. Ruginienė.
„Apie CO2 dedamąją su būsimuoju finansų ministru (Kristupu Vaitiekūnu – ELTA) jau kalbėjome ir tą padėtį žinome. Šiuo klausimu priimti sprendimai tikrai nebus tokie, kurie galėtų trikdyti tolimesnių mokėjimo prašymų pateikimus“, – tikino būsimosios Vyriausybės vadovė.
Ji kritikavo, kad praėjusi Vyriausybė, kuriai vadovavo konservatorė Ingrida Šimonytė, neužbaigė visų su RRF plano lėšomis susijusių darbų.
„Šiai dienai, deja, iš konservatorių Vyriausybės paveldėjome nekokį vaizdą, kai iš visų mokėjimo prašymų buvo padaryti tik keli. Dabar mes juos turime padaryti per du metus, tad jaučiame atsakomybę ir dirbame išsijuosę“, – tikino I. Ruginienė.
Europos Komisijai (EK) atsiskaityti už Lietuvai iškeltų RRF plano rodiklių įgyvendinimą Lietuva vėliausiai turi iki 2026 m. rugpjūčio 31 d.
Pasak Finansų ministerijos, Lietuvai skirtą plano dalį „Naujos kartos Lietuva“ (NKL) iš viso sudaro 216 rodiklių, iš kurių įgyvendinta 110, o siekiama dar 106.
Pagal NKL šalis šiuo metu yra gavusi 1,8 mlrd. eurų, rugpjūtį Komisijai pateiktas mokėjimo prašymas gauti dar 515 mln. eurų, atskaičius avansus.
EK patvirtinus šį prašymą, Lietuva pagal keturis mokėjimų prašymus iš viso bus gavusi 2,3 mlrd. eurų RRF fondų lėšų.
Paskutinį RRF mokėjimą iš EK Lietuva gavo pernai gruodį – išmokėta 463 mln. eurų, atėmus išankstinį finansavimą.
Naujausią NKL plano keitimą Finansų ministerija Komisijai oficialiai pateikti ketina šį spalį, o per lapkričio ir gruodžio mėnesius numatomas jo tvirtinimas EK ir Europos Sąjungos (ES) Taryboje.
Kitą mokėjimo prašymą planuojama teikti gruodžio mėnesį.
AkcizaskurasInga Ruginienė
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.