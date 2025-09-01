Kas oro uostuose lieka už užsklandos: tai, su kuo tenka susidurti keleivių aptarnavimo specialistams

Darbas pasižymi dinamika
Pasak orlaivių antžeminio aptarnavimo bendrovės „Litcargus“ išvykstančių keleivių aptarnavimo vyr. agentės Lauros Ivanovos, keleivių ir bagažo registracijos darbuotojo diena intensyvi ir kupina veiklos, o darbas reikalauja gebėjimo lanksčiai spręsti problemas ir greitai prisitaikyti prie kintančių situacijų.
„Keleivių aptarnavimo specialisto pamaina prasideda nuo susipažinimo su orlaivių išvykimo tvarkaraščiu ir pasiruošimu keleivių registracijai. Vėliau seka keleivių registracija skrydžiui, bagažo priėmimas, dokumentų patikrinimas, atsakymai į keleivių klausimus bei laipinimas į lėktuvą. Be to, šie darbuotojai privalo operatyviai reaguoti į netikėtas situacijas – skrydžių vėlavimus, jų atšaukimus ar kitus nenumatytus scenarijus“, – sako ji.
Anot, išvykstančių keleivių aptarnavimo vyr. agentės, per vieną pamainą agentas aptarnauja virš kelių šimtų keleivių, o kiekvienam jų vidutiniškai skiria apie porą minučių.
„Registracijos darbuotojas vidutiniškai per pamainą aptarnauja apie 4–5 skrydžius. Įprastai per vieną registracijos laiką vienas agentas aptarnauja apie 60 keleivių. Jei nekyla nesklandumų dėl bilietų, bagažo mokesčių ar rezervacijų, vieno keleivio aptarnavimas trunka vos iki 2 minučių“, – teigia L.Ivanova.
Dažniausi iššūkiai – bagažas ir kalbos barjeras
Kaip teigia ji, darbo eigą lemia ne tik skrydžių vėlavimai, atšaukimai, oro sąlygos ar techniniai orlaivių gedimai, bet ir keleivių pasiruošimas.
„Viena dažniausių problemų – keleivių bagažo neatitikimas aviakompanijos taisyklėms, tokiu atveju darbuotojas privalo užtikrinti, kad keleivis jį tinkamai persidėtų ar sumokėtų papildomus mokesčius už viršsvorį, jį registruotų. Kitas iššūkis – bendravimas su kitakalbiais keleiviais. Kalbos barjeras gali apsunkinti abipusį supratimą, tad neretais atvejais tenka kantriai ir aiškiai perteikti informaciją, pasitelkiant gestus ar kitas vertimo priemones“, – sako išvykstančių keleivių aptarnavimo vyr. agentė.
Keleivių klaidos, galinčios kainuoti skrydį
Dažniausios keleivių daromos klaidos – pavėluotas atvykimas į oro uostą arba netinkamai pasiruošti kelionės dokumentai, kas gali reikšti kelionės pabaigą.
„Registracija bei vartai uždaromi griežtai nustatytu laiku, todėl net ir praėjus registraciją bei saugumo patikrą, vėluojantis keleivis gali nebespėti į lėktuvą. Be to, keleiviai dažnai pamiršta, kad už paso galiojimą, vizas ar kitus dokumentus yra atsakingi jie patys, o ne aviakompanija. Dėmesingumas oro uoste taip pat labai svarbus – monitoriuose ar garsiniais pranešimais gali būti pakeisti vartų numeriai ar paskelbti skrydžių vėlavimai, todėl atidumas padeda išvengti nesusipratimų ir net skrydžio praleidimo“, – sako ji.