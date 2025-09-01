Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Lietuvos ekonomika toliau auga: šių metų antrojo ketvirčio BVP siekė 20,5 mlrd. eurų

2025 m. rugsėjo 1 d.
2025 m. antrąjį ketvirtį šalies bendrasis vidaus produktas (BVP) siekė 20,5 mlrd. eurų, skelbia Valstybės duomenų agentūra. Realiojo BVP pokytis, palyginti su 2025 m. pirmuoju ketvirčiu, buvo teigiamas ir sudarė 0,3 proc.
Vertinant BVP gamybos metodu, antrąjį šių metų ketvirtį didžiausią teigiamą įtaką BVP pokyčiui turėjo mažmeninės ir didmeninės prekybos, transporto ir saugojimo, informacijos ir ryšių įmonių veiklos rezultatai.
Vertinant BVP išlaidų metodu, 2025 m. antrąjį ketvirtį, palyginti su praėjusiu ketvirčiu, namų ūkių galutinio vartojimo išlaidos bei bendrojo pagrindinio kapitalo formavimas padidėjo atitinkamai 2,3 ir 0,4 proc., valdžios sektoriaus galutinio vartojimo išlaidos sumažėjo 0,6 proc.
Prekių ir paslaugų importas mažėjo sparčiau nei eksportas – atitinkamai smuko po 5,4 ir 1,2 proc.
Per metus ekonomika paaugo 3,1 proc.
2025 m. antrojo ketvirčio realiojo BVP pokytis, palyginti su atitinkamu 2024 m. ketvirčiu, buvo teigiamas ir sudarė 3,1 proc.
2025 m. pirmąjį pusmetį BVP sudarė 39,4 mlrd. eurų. Palyginti su 2024 m. pirmuoju pusmečiu, realusis BVP pokytis, buvo teigiamas ir taip pat sudarė 3,1 proc.
BVP ir jo komponentų reikšmės bei pokyčiai priklauso nuo skirtingų metų sezonų, todėl BVP ir jo komponentų kitimo tempui skirtingais laikotarpiais palyginti naudojami pokyčiai, gauti pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką.
Pagrindiniai BVP įverčiai gauti taikant ekonometrinius modelius pagal turimus statistinius duomenis ir pateikti to meto kainomis.
