„Topo centras“ uždaro 12 parduotuvių

2025 m. rugsėjo 2 d. 08:39
Lrytas.lt
Namų elektronikos prekybos tinklą „Topo centras“ valdanti „Topo grupė“ nuo gegužės pradėjusi restruktūrizavimo procesą, uždaro 12 savo parduotuvių regionuose, praneša portalas „Verslo žinios“. 
Teigta, kad šių metų viduryje JAV kapitalo pirkinių draudimo platintojai įmonei „Garantijų centras“ dėl 142 tūkst. eurų teisme inicijavus restruktūrizavimą „Topo grupei“, gegužę Kauno apygardos teismas įmonei iškėlė restruktūrizavimo bylą. 
Bendrovė teismui pateikė keturių metų restruktūrizavimo plano projektą.  
„Mes per ketverius metus įsipareigojame įgyvendinti restruktūrizavimo plane numatytus veiksmus – efektyviai optimizuoti ir pertvarkyti įmonės veiklą taip, kad kuo greičiau subalansuotume finansinius srautus ir įvykdytume prisiimtus įsipareigojimus partneriams“, – planais dalijasi vadovė.
Teigta, kad parduotuvės bus uždarytos Druskininkuose, Kėdainiuose, Varėnoje, Jonavoje, Biržuose, Visagine, Šilutėje, Rokiškyje, Jurbarke, Raseiniuose, Ukmergėje ir Plungėje.
