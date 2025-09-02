Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Verslas

Aukso kaina pasiekė rekordines aukštumas

2025 m. rugsėjo 2 d. 09:23
Rasa Strimaitytė
Aukso kaina naktį į antradienį trumpam šoktelėjo iki rekordo. Kaina už Trojos unciją (apie 31,1 gramo) apie 4.00 val. pakilo beveik procentu iki 3 508,73 dolerio – tai naujas rekordas. 
Ankstesnis aukso kainos rekordas buvo pagerintas balandį – tada tauriojo metalo kaina siekė 3 500,10 dolerio. 
Auksas šiais metais yra viena paklausiausių investicijų. Nuo 2024 m. pabaigos jo kaina išaugo maždaug trečdaliu. Palyginimui: bitkoinas per tą patį laikotarpį pabrango tik beveik 8 proc.,  o DAX indeksas – maždaug penktadaliu. 
Ekspertai aukso kainos kilimą pastaruoju metu pirmiausiai siejo su lūkesčiais, kad JAV bus sumažintos pagrindinės palūkanų normos. Be to, daugelis investuotojų auksą laiko palyginti saugiu prieglobsčiu politiniu požiūriu nestabiliais laikais.
