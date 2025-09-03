Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
„EPSO-G“ šaudmenų gamyklos projektui netoli Baisogalos – 73 mln. eurų finansavimas

2025 m. rugsėjo 3 d. 10:40
„Swedbank“ suteikė ilgalaikę 73 mln. eurų paskolą „EPSO-G“ grupės įmonei „EPSO-G Invest“. Skelbiama, kad šios lėšos bus skirtos investicijoms į artilerijos šaudmenų gamyklą netoli Baisogalos.
„Ši investicija yra reikšmingas žingsnis stiprinant Lietuvos gynybos pramonės ekosistemą ir įgyvendinant „EPSO-G“ strategiją – prisidėti prie energetinio bei nacionalinio saugumo. (...) Partnerystė su „Swedbank“ leidžia sklandžiai įgyvendinti šį projektą, kuris svarbus tiek Lietuvos, tiek visos Europos saugumui“, – pranešime cituojamas „EPSO-G“ vadovas Mindaugas Keizeris.
Praėjusių metų gruodį „Rheinmetall“, „EPSO-G Invest“ ir Giraitės ginkluotės gamyklos atstovai oficialiai pasirašė akcininkų sutartį, dėl  bendrovės „Rheinmetall Defence Lietuva“, kuri statys 155 mm artilerijos šaudmenų gamyklą, investicijos įgyvendinimo. Sutartyje numatyta, kad 51 proc. įmonės „Rheinmetall Defence Lietuva“ akcijų priklausys „Rheinmetall“, 48 proc. valdys „EPSO-G Invest“, o 1 proc. – Giraitės ginkluotės gamykla.
Praėjusiais metais bei šiemet „EPSO-G Invest“ į „Rheinmetall Defence Lietuva“ jau investavo 36,5 mln. eurų. Investicija suformuota iš „EPSO-G“ ir „Valstybės investicinis kapitalas“ įnašų į „EPSO-G Invest“ nuosavą kapitalą. Šiuo metu 51 proc. „EPSO-G Invest“ akcijų valdo „EPSO-G“, o likusius 49 proc. – „Valstybės investicinis kapitalas“.
Planuojama, kad gamykla netoli Baisogalos pradės veikti 2027 metų pradžioje ir kasmet galės pagaminti dešimtis tūkstančių 155 mm kalibro artilerijos šaudmenų. Į gamyklą preliminariai ketinama investuoti apie 260 mln. eurų. Gamykla regione turėtų sukurti mažiausiai 150 naujų darbo vietų.
 
