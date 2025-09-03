ILTE plečia komandą: naujasis valdybos narys kuruotų veiklos plėtrą

Kaip praneša bankas, iki šiol šią sritį koordinavusi valdybos narė Inga Beiliūnienė paskirta ILTE Tarptautinių reikalų ir partnerysčių vadove. Nuo šiol ji bus atsakinga už ryšių su investuotojais bei tarptautinėmis institucijomis plėtojimą.
Skelbiama, kad kandidatų dokumentai priimami iki šių metų rugsėjo 30 d. Išrinktas valdybos narys bus skiriamas iki dabartinės valdybos kadencijos pabaigos.
Nacionalinio plėtros banko vykdančiojoje valdyboje šiuo metu dirba klientų finansavimo sprendimus kuruojanti Giedrė Gečiauskienė, rizikų ir atitikties vadovas Jonas Kanapeckas, finansų valdymo ir veiklos administravimo sritį koordinuojanti Lina Stragauskienė. Bendrovės valdybos pirmininko ir ILTE generalinio direktoriaus pareigas eina Dainius Vilčinskas.
ILTE banko valdybos narius skiria ir atleidžia Stebėtojų taryba. Nacionalinio plėtros banko steigėjas ir vienintelis akcininkas – Finansų ministerija.