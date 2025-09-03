Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Investuotojas Ilja Laursas: „Lietuva šiuo metu yra kryžkelėje“

2025 m. rugsėjo 3 d. 20:08
Investuotojas, rizikos fondo „Nexture Ventures“ vadovas Ilja Laursas sako, kad Lietuva, nuo kitų metų didėjant tam tikriems mokesčiams, gali likti pralošusi. Anot jo, mokesčių kėlimas stipriai atsilieps per ekonominius rodiklius, buvo kalbama „Žinių radijuje“.
„Labai daug ekonomistų dabar kelia principinį klausimą, ar ėjimas didesnių mokesčių keliu, galiausiai, vedantis prie to, kad surinkti mokesčiai sudarys didesnę dalį nuo BVP, yra geriausias iš variantų?
Ir Europa, ir pasaulis turi ypatingai daug įrodymų, kad tos šalys, kurios pasirenka platesnę mokesčių bazę, tuo stabdo ekonomiką, o pačių mokesčių surinkimas paskui mažėja“, – kalbėjo jis. 
Anot jo, visai netoliese turime puikius pavyzdžius.
„Tą patį kelią praėjo Estija, tą patį kelią praėjo Latvija“, – teigė investuotojas. 
Kaip aiškino, reikia suprasti, kad mažesnė mokesčių bazė įprastai skatina ekonomiką ir taip mokesčių būna surenkama daugiau. 
„Lietuva šiuo metu yra kryžkelėje“, – teigė jis. 
„Man neramu, kad sprendimai yra priimami trumparegiškai, bet neįvertinama, kas bus po 10 metų“, – pridūrė I. Laursas ir kalbėjo, kad daugiau surenkamų mokesčių nauda – tik laikina.
„Žinių radijo“ laidoje investuotojas kalbėjo ir apie Donaldo Trumpo muitus. 
Kaip pastebėjo, geriau šalys kariauja „ekonomika ir tarifais“ nei „per raketas“, kai žūsta žmonės. 
„Man, kaip europiečiui, tai (muitų politika- red.) – nėra gerai, nes viskas, kas europietiška, kenčia, taip pat ir lietuviškos prekės, bet kaip tokią logiką tikrai užskaitau“, – sakė jis ir kalbėjo apie „mokestinį sąžiningumą“.
