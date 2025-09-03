Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
VerslasRinkos pulsas

Kas taps konkurso „Europos burės 2025“ laimėtojais – susipažinkite, kurie projektai pretenduoja tapti geriausiais

2025 m. rugsėjo 3 d. 16:22
Finansų ministerijos iniciatyva 17-ąjį kartą vykstančiuose geriausių Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų investicijų Lietuvoje projektų „Europos burės 2025“ rinkimuose sulaukta daugiau nei 80 projektų. Jų autoriai savo idėjomis, iniciatyvomis ir ryžtu keičia Lietuvos veidą, brėžia ateities kryptis, kuria naują gyvenimo kokybę ir standartą bei augina inovatyvius verslus, konkuruojančius visame pasaulyje.
Savo balsą atidavė ir komisija, ir skaitytojai
Finansų ministerija kviečia susipažinti su kandidatuojančiais laimėti kiekvienoje iš septynių nominacijų: „Investicijos į bendruomeniškumą“, „Investicijos į darnią aplinką“, „Investicijos į šiuolaikinę mokyklą“, „Investicijos į žmogų“, „Investicijos į inovacijas versle“, „Investicijos į inovatyvius sprendimus“ ir „Investicijos į šiuolaikinę mediciną“. Po tris kandidatus kiekvienoje iš kategorijų atrinko konkursui „Europos burės 2025“ specialiai suburta ekspertų komisija. Savo balsą atidavė ir portalo lrytas.lt skaitytojai.
ES fondų investicijų projektus vertino Finansų ministerijos atstovai – ministro patarėjas Dalius Simėnas bei Investicijų departamento direktorė Vaida Žukauskaitė, žurnalistas, naujienų portalo lrytas.lt vyriausiasis redaktorius ir direktorius Tautvydas Mikalajūnas, viešosios įstaigos „Ribologija“ bendraįkūrėja, nuo 2008 metų dirbanti lyčių lygybės ir smurto dėl lyties prevencijos bei pagalbos nukentėjusiems srityje, Rugilė Butkevičiūtė, politikos mokslų daktarė, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto bei „Vilnius Tech“ dėstytoja Viktorija Rimaitė-Beržiūnienė, ekonomikos mokslų daktarė Giedrė Kvedaravičienė, vienai didžiausių žemės ūkio technikos prekybos įmonių „East West Agro“ vadovaujantis Gediminas Kvietkauskas, architektas Gintautas Vieversys.
Netrukus paskelbs laureatus
Nominacijoje „Investicijos į žmogų“ laimėtoju pretenduoja tapti:
Nominacijoje „Investicijos į šiuolaikinę mokyklą“ nugalėti pretenduoja:
Nominacijoje „Investicijos į šiuolaikinę mediciną“ nugalėti pretenduoja:
Nominacijoje „Investicijos į inovatyvius sprendimus“ laimėtoju pretenduoja tapti
Nominacijoje „Investicijos į darnią aplinką“ nugalėti pretenduoja
Nominacijoje „Investicijos į bendruomeniškumą“ laimėtoju pretenduoja tapti:
Nominacijoje „Investicijos į inovacijas versle“ laimėti pretenduoja
Konkurse dalyvauja pagal tris ES fondų programas finansuoti / finansuojami (ne mažiau kaip 51 proc. rezultatų) projektai: 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa, 2021–2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programa ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planas „Naujos kartos Lietuva“.
„Europos burės 2025“ vertinimo kriterijai: projekto naujumas, originalumas, atitikimas tikslinių grupių poreikiams, projekto vertingumas tvarumui ir darnumui, tęstinumas ir projekto rezultatų poveikis, projekto efektyvumas bei reikalingumas.
Konkurso „Europos burės 2025“ geriausių projektų apdovanojimai ir šventinis renginys vyks rugsėjo 18 d. Dalyviai bus informuoti asmeniškai. Nugalėtojams bus įteikiamos ir išskirtinės statulėlės, kurių dizainą jau ne vienerius metus kuria skulptorius Artūras Žilinskas.
