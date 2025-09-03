Kas taps konkurso „Europos burės 2025“ laimėtojais – susipažinkite, kurie projektai pretenduoja tapti geriausiais

Savo balsą atidavė ir komisija, ir skaitytojai
Finansų ministerija kviečia susipažinti su kandidatuojančiais laimėti kiekvienoje iš septynių nominacijų: „Investicijos į bendruomeniškumą“, „Investicijos į darnią aplinką“, „Investicijos į šiuolaikinę mokyklą“, „Investicijos į žmogų“, „Investicijos į inovacijas versle“, „Investicijos į inovatyvius sprendimus“ ir „Investicijos į šiuolaikinę mediciną“. Po tris kandidatus kiekvienoje iš kategorijų atrinko konkursui „Europos burės 2025“ specialiai suburta ekspertų komisija. Savo balsą atidavė ir portalo lrytas.lt skaitytojai.
ES fondų investicijų projektus vertino Finansų ministerijos atstovai – ministro patarėjas Dalius Simėnas bei Investicijų departamento direktorė Vaida Žukauskaitė, žurnalistas, naujienų portalo lrytas.lt vyriausiasis redaktorius ir direktorius Tautvydas Mikalajūnas, viešosios įstaigos „Ribologija“ bendraįkūrėja, nuo 2008 metų dirbanti lyčių lygybės ir smurto dėl lyties prevencijos bei pagalbos nukentėjusiems srityje, Rugilė Butkevičiūtė, politikos mokslų daktarė, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto bei „Vilnius Tech“ dėstytoja Viktorija Rimaitė-Beržiūnienė, ekonomikos mokslų daktarė Giedrė Kvedaravičienė, vienai didžiausių žemės ūkio technikos prekybos įmonių „East West Agro“ vadovaujantis Gediminas Kvietkauskas, architektas Gintautas Vieversys.
Netrukus paskelbs laureatus
Nominacijoje „Investicijos į žmogų“ laimėtoju pretenduoja tapti:
- projektas „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų sostinės regione, Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione“. Daugiau informacijos apie dalyvį – https://projektas.lrytas.lt/europos-bures-2025/dalyvis/7.
- projektas „Asmenų su intelekto ir psichikos negalia institucinės globos pertvarkos įgyvendinimas Jonavoje“. Daugiau informacijos apie dalyvį – https://projektas.lrytas.lt/europos-bures-2025/dalyvis/32.
- projektas „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Plungės rajone“. Apie dalyvį skaitykite čia: https://projektas.lrytas.lt/europos-bures-2025/dalyvis/42.
Nominacijoje „Investicijos į šiuolaikinę mokyklą“ nugalėti pretenduoja:
- projektas „Mokslo ir inovacijų sklaidos centro sukūrimas Kaune“. Daugiau apie dalyvį – https://projektas.lrytas.lt/europos-bures-2025/dalyvis/31.
- projektas „Įvairialypio švietimo plėtojimas Kėdainių „Aušros“ progimnazijoje ir Vilainių mokykloje-darželyje „Obelėlė“, vykdant visos dienos mokyklos veiklą“. Daugiau informacijos apie dalyvį – https://projektas.lrytas.lt/europos-bures-2025/dalyvis/22.
- projektas „Švietimo ir ugdymo paslaugų plėtra, vystant STEAM ugdymo modelį. Daugiau informacijos apie dalyvį – https://projektas.lrytas.lt/europos-bures-2025/dalyvis/27.
Nominacijoje „Investicijos į šiuolaikinę mediciną“ nugalėti pretenduoja:
- projektas „VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės tuberkuliozės diagnostikos ir gydymo infrastruktūros modernizavimas ir gydymo efektyvumo didinimas“. Daugiau apie projektą –https://projektas.lrytas.lt/europos-bures-2025/dalyvis/43.
- projektas „Psichiatrijos dienos stacionaro paslaugų prieinamumo gerinimas“. Daugiau apie dalyvį – https://projektas.lrytas.lt/europos-bures-2025/dalyvis/95.
- projektas „Mobilios komandos aprūpinimas Molėtų rajone“. Apie dalyvį skaitykite https://projektas.lrytas.lt/europos-bures-2025/dalyvis/57
Nominacijoje „Investicijos į inovatyvius sprendimus“ laimėtoju pretenduoja tapti
- projektas „Jūrų tyrinėjimams skirto ilgalaikio veikimo autonominio nepilotuojamo įrenginio su sklandymo galimybe (varomo vandenilio degalų elementu) sukūrimas ir demonstravimas“. Apie dalyvį skaitykite: https://projektas.lrytas.lt/europos-bures-2025/dalyvis/64.
- projektas „Rūšiuojamuoju būdu surinktų maisto ir virtuvės atliekų apdorojimo infrastruktūros sukūrimas Šiaulių regione“. Apie projektą skaitykite – https://projektas.lrytas.lt/europos-bures-2025/dalyvis/8.
- projektas „Inovacijų plėtra viešojo sektoriaus institucijose: Klaipėdos rajono savivaldybės dalyvaujamojo biudžeto „Tavo idėja“ skaitmeninio įrankio įdiegimas“. Daugiau informacijos apie dalyvį – https://projektas.lrytas.lt/europos-bures-2025/dalyvis/94.
Nominacijoje „Investicijos į darnią aplinką“ nugalėti pretenduoja
- projektas „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti“. Daugiau skaitykite: https://projektas.lrytas.lt/europos-bures-2025/dalyvis/6.
- projektas „Ventos upės viešosios erdvės Kuršėnų mieste įrengimas ir pritaikymas bendruomeniniams ir verslo poreikiams“. Apie dalyvį skaitykite: https://projektas.lrytas.lt/europos-bures-2025/dalyvis/38.
- projektas „Skaistakalnio parko ir jo prieigų sutvarkymas“. Apie dalyvį skaitykite: https://projektas.lrytas.lt/europos-bures-2025/dalyvis/81
Nominacijoje „Investicijos į bendruomeniškumą“ laimėtoju pretenduoja tapti:
- projektas „Telšių ješiboto pastato išsaugojimas, pritaikant jį edukacinėms ir kitoms veikloms“. Apie dalyvį skaitykite: https://projektas.lrytas.lt/europos-bures-2025/dalyvis/62
- projektas „Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos infrastruktūros ir aplinkinės teritorijos funkcionalumo didinimas“. Apie dalyvį informacijos rasite: https://projektas.lrytas.lt/europos-bures-2025/dalyvis/63
- projektas „Didžiasalio kaimo viešųjų erdvių atnaujinimas ir pastato dalies patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams“. Apie dalyvį skaitykite: https://projektas.lrytas.lt/europos-bures-2025/dalyvis/45
Nominacijoje „Investicijos į inovacijas versle“ laimėti pretenduoja
- projektas „5G ir privataus radijo ryšio tinklo sintezė nuotoliniam ir dalinai automatizuotam transporto priemonių valdymui“. Apie dalyvį skaitykite: https://projektas.lrytas.lt/europos-bures-2025/dalyvis/11.
- projektas „Elektros energijos kaupimo sistemos (200 MW) įrengimas. Apie dalyvį skaitykite čia: https://projektas.lrytas.lt/europos-bures-2025/dalyvis/79.
- projektas „SIC veiklos ir paslaugų plėtra“. Apie dalyvį daugiau skaitykite: https://projektas.lrytas.lt/europos-bures-2025/dalyvis/10.
Konkurse dalyvauja pagal tris ES fondų programas finansuoti / finansuojami (ne mažiau kaip 51 proc. rezultatų) projektai: 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa, 2021–2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programa ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planas „Naujos kartos Lietuva“.
„Europos burės 2025“ vertinimo kriterijai: projekto naujumas, originalumas, atitikimas tikslinių grupių poreikiams, projekto vertingumas tvarumui ir darnumui, tęstinumas ir projekto rezultatų poveikis, projekto efektyvumas bei reikalingumas.
Konkurso „Europos burės 2025“ geriausių projektų apdovanojimai ir šventinis renginys vyks rugsėjo 18 d. Dalyviai bus informuoti asmeniškai. Nugalėtojams bus įteikiamos ir išskirtinės statulėlės, kurių dizainą jau ne vienerius metus kuria skulptorius Artūras Žilinskas.