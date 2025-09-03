Lietuvos paštui periodikos pristatymas nuostolingas – siekia 9,49 mln. eurų

Skelbiama, kad praėjusiais metais pristatytos periodikos kiekis sumažėjo beveik penktadaliu (18,6 proc.) ir siekė 8,61 mln. vienetų – tai mažiausias rodiklis per devynerius metus.
RRT įvertinimu, Lietuvos pašto už šią paslaugą patirti nuostoliai siekia 9,49 mln. eurų – 11,4 proc. daugiau nei 2023 metais.
„Nors laikraščių ir žurnalų prenumerata kasmet traukiasi, kompensuojama nuostolių suma išlieka didelė ir auga“, – teigiama RRT pranešime.
Tarnybos atlikta sąnaudų analizė taip pat rodo, kad vidutinė vieno leidinio pristatymo savikaina 2024 m. padidėjo daugiau kaip trečdaliu – nuo 0,95 iki 1,30 euro.
Didžiausios įtakos šiam augimui turėjo transporto, nekilnojamojo turto, IT ir darbo užmokesčio sąnaudos.
Lietuvos paštas Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) nuostoliai
