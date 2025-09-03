Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
VerslasRinkos pulsas

Lietuvos paštui periodikos pristatymas nuostolingas – siekia 9,49 mln. eurų

2025 m. rugsėjo 3 d. 10:16
Bendrovė Lietuvos paštas pernai patyrė 9,49 mln. eurų nuostolių dėl periodikos pristatymo, pranešė Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT).
Skelbiama, kad praėjusiais metais pristatytos periodikos kiekis sumažėjo beveik penktadaliu (18,6 proc.) ir siekė 8,61 mln. vienetų – tai mažiausias rodiklis per devynerius metus. 
RRT įvertinimu, Lietuvos pašto už šią paslaugą patirti nuostoliai siekia 9,49 mln. eurų – 11,4 proc. daugiau nei 2023 metais. 
„Nors laikraščių ir žurnalų prenumerata kasmet traukiasi, kompensuojama nuostolių suma išlieka didelė ir auga“, – teigiama RRT pranešime.
Tarnybos atlikta sąnaudų analizė taip pat rodo, kad vidutinė vieno leidinio pristatymo savikaina 2024 m. padidėjo daugiau kaip trečdaliu – nuo 0,95 iki 1,30 euro. 
Didžiausios įtakos šiam augimui turėjo transporto, nekilnojamojo turto, IT ir darbo užmokesčio sąnaudos.
