Milijonai gyventojų per artimiausius penkerius metus rizikuoja netekti darbo: įvardijo, kas nulems pranašumą

„Išlikimą darbo rinkoje lems gebėjimas nuolat mokytis – tai durys į įgūdžius, kurių labiausiai prireiks sparčiausiai augančiose srityse: dirbtinio intelekto (DI), duomenų analitikos, kibernetinio saugumo ir tvarių technologijų“, – sako Ramūnas Bagdonas, „Telia“ Žmonių ir kultūros vadovas.
Tam, kad šios sritys galėtų augti, prireiks kvalifikuotų darbuotojų, tačiau jau šiandien daugiau nei pusė darbdavių pripažįsta, kad įgūdžių trūkumas yra pagrindinė kliūtis organizacijų augimui. Todėl, R.Bagdono teigimu, jau šiandien darbuotojams verta susitelkti į penkis esminius įgūdžius, kurie bus reikalingi ateityje. Jie leis išlikti konkurencingiems ir tapti paklausiais specialistais technologiškai pažangioje darbo rinkoje.
Žmogaus intuicija nepakeičiama
R.Bagdonas pastebi, kad ateities darbo pasaulyje technologiniai įgūdžiai ir „minkštosios“ savybės eis koja kojon. DI, kibernetinis saugumas ir technologinis raštingumas bus tokie pat būtini, kaip ir kūrybiškumas, prisitaikymas, lyderystė bei gebėjimas nuolat mokytis.
„Tik šių gebėjimų sinergija leis išlikti konkurencingiems bet kurioje srityje. Techninių įgūdžių galima išmokti, tačiau kūrybiškumas, lyderystė, smalsumas, gebėjimas prisitaikyti ir dirbti komandoje leis išlikti paklausiems net tada, kai dalį užduočių perims DI“, – pabrėžia „Telia“ Žmonių ir kultūros vadovas.
R.Bagdono teigimu, šiandien svarbiausia nuolat mokytis, priimti pokyčius kaip galimybę ir dirbti kartu su technologijomis, nes būtent šių savybių darbdaviai ieškos labiausiai.
Penki įgūdžiai, kurie bus būtini iki 2030-ųjų
Vienas jų – DI ir duomenų raštingumas. „Nebūtina tapti duomenų mokslininku, bet kiekvienas turės suprasti, kaip veikia automatizacija, mašininis mokymasis ir duomenimis grįsti įrankiai, bei mokėti juos pritaikyti savo srityje“, – sako specialistas.
Ne mažiau reikšmingas ir gebėjimas prisitaikyti bei išlikti atspariems. Darbo rinka bus dinamiška, todėl, anot R. Bagdono, sėkmę lems ne tik techninės žinios, bet ir gebėjimas valdyti neapibrėžtumą, greitai mokytis bei matyti pokyčius kaip galimybę, o ne grėsmę.
Trečias kertinis įgūdis – lyderystė. Net ir skaitmeninėje aplinkoje reikės žmonių, gebančių įkvėpti, palaikyti komandų motyvaciją ir priimti atsakingus sprendimus. „Technologijos gali automatizuoti procesus, bet jos niekada nepakeis žmogaus gebėjimo įžvelgti, ko reikia komandai, ar įkvėpti ją siekti tikslų“, – pabrėžia R.Bagdonas.
Dar viena sritis, kurioje žmonės išliks nepakeičiami, yra kūrybiškumas ir problemų sprendimas. „DI gali apdoroti milžiniškus kiekius duomenų, tačiau tik žmogus geba atpažinti naujas galimybes, mąstyti nestandartiškai ir sugalvoti sprendimus, kurių mašinos nesugebėtų sukurti“, – teigia Žmonių ir kultūros vadovas.
Galiausiai, smalsumas taps esminiu konkurenciniu pranašumu. Technologijos tobulės taip greitai, kad vienintelis būdas neprarasti tempo bus nuolat domėtis, mokytis ir atnaujinti žinias.
Kaip ruoštis ateičiai jau dabar?
Pasak R.Bagdono, pirmiausia yra reikalingas tinkamas nusiteikimas. „Kalbėdami apie ateities darbą, dažnai įsivaizduojame, kad turėsime viską pradėti nuo nulio. Tačiau iš tiesų taip nėra. Mūsų jau turimos kompetencijos yra pagrindas, ant kurio galime statyti dar tvirtesnę karjerą. Svarbiausia – neprarasti smalsumo ir nuolat praturtinti savo kompetencijas naujomis žiniomis“, – teigia R.Bagdonas.
Jo teigimu, geriausia pradėti nuo paprastų, kasdienybėje pritaikomų veiksmų. Vienas jų – aktyviai naudoti dirbtinio intelekto įrankius, pradedant nuo paprastų užduočių, pavyzdžiui, laiškų juodraščių rengimo, ir baigiant sudėtingesniais projektais.
„Taip pat verta pasinaudoti internetinėmis mokymosi platformomis, siūlančiomis kursus apie DI, duomenų analitiką ar lyderystę. Ne mažiau svarbu nuolat stebėti savo industrijos pokyčius – suprasdami, kur juda rinka, galėsite greičiau numatyti, kokių įgūdžių prireiks rytoj“, – sako pašnekovas.
R.Bagdonas atkreipia dėmesį, kad ateities įgūdžių pokyčiams turi ruoštis ne tik patys darbuotojai – tai bendras visos rinkos iššūkis. „Norint užpildyti augančias įgūdžių spragas, būtina investuoti į perkvalifikavimo ir kompetencijų kėlimo programas, užtikrinti lengvesnį tapimą sparčiausiai augančių profesijų specialistais bei sudaryti galimybes visiems lygiomis sąlygomis dalyvauti darbo rinkos transformacijoje. Tik koordinuoti verslo ir švietimo sistemos veiksmai bei tvarios, įtraukties principais paremtos strategijos leis Lietuvoje sukurti atsparią, prisitaikančią ir pasirengusią rytdienos iššūkiams darbo jėgą“, – sako jis.
„Darbo pasaulis sparčiai keičiasi, bet mes vis dar turime laiko prisitaikyti ir būti priešakyje. Ir nepamirškime – žmogiškosios savybės yra vertybės, kurių jokia mašina negalės pakeisti“, – reziumuoja R.Bagdonas.
