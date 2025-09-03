Naujovė „Tesco“ parduotuvėse Jungtinėje Karalystėje: išbandomi skaitytuvai avokadų prinokimui nustatyti

„Tesco“ teigimu, nuo šios savaitės skaitytuvai bus penkiose parduotuvėse, jie veikia it mažytis rentgeno aparatas, nuskaitantis, kaip vaisius atrodo viduje.
Pirkėjai, pridėję avokadą prie skaitytuvo, gaus vieną iš dviejų prinokimo rodmenų – vaisius visiškai prinokęs arba labiau tinkamas pjaustyti gabaliukais į salotas.
Technologija, pavadinta „One Third Avocado Scanner“ pagal ją išradusią olandų bendrovę, gali per kelias sekundes išmatuoti, kiek prinokęs avokadas.
„Skaitytuvas leis pirkėjams pasirinkti jiems tinkamą avokadą, todėl jie galės planuoti, kaip jį suvartoti, bei pageidaujamą laikymo laiką, tai padės sumažinti atliekų kiekį, – sakė „Tesco“ avokadų pirkėja Lisa Lawrence.
Pasak jos, sutrintas avokadas ant raugo duonos tebėra vienas madingiausių užkandžių, sulaukiantis milijonų peržiūrų socialinės žiniasklaidos svetainėse ieškant receptų idėjų, tad reikia manyti, kad skaitytuvas tikrai bus labai populiarus tarp pirkėjų.
Skaitytuvą išbandys „Tesco“ parduotuvės Hertfordšyre, Esekse, Vorikšyre, Berkšyre ir Viltšyre.
„Tesco“ teigimu, avokadai populiarūs, kaip niekada, per pastaruosius metus prekybos centrų milžinė pardavė beveik 15 mln. avokadų daugiau nei per ankstesnes 52 savaites.
Avokadų tiekėjos „Westfalia Fruit“ komercijos vadovės Emmos Howes teigimu, skaitytuvas yra „tik viena iš daugelio pastarojo meto iniciatyvų“. Kitos naujovės – eksperimentinis avokadų apdorojimas lazeriu nuimant nuo sveriamų avokadų plastikines etiketes, kartoninių bei popierinių pakuočių diegimas visose „Tesco“ avokadų fasavimo linijose. Tai, anot jos, padėjo „per metus sutaupyti 20 mln. plastiko vienetų“.
