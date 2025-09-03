Po gaisro „Energesman“ atkūrė atliekų rūšiavimą gamyklos viduje

„Suremontavome ir paleidome mūsų turimą plėšytuvą ir stacionarią rūšiavimo liniją. Ja jau rūšiuojame apie trečdalį mišrių atliekų kiekio, atrenkame plastikus, metalą, stiklą, elektroniką, padangas ir kitas atliekas. Tai paspartino mūsų darbą ir normalizavo atliekų srautus gamykloje“, – pranešime sakė gamyklos vadovas Algirdas Blazgys.
Iki šiol atliekos buvo tvarkomos dviem mobiliomis rūšiavimo linijomis ir tai buvo daroma gamyklos kieme.
Pasak įmonės, stacionarią atliekų rūšiavimo liniją buvo galima suremontuoti tik po to, kai buvo baigtos visos ekspertizės ir toje gamyklos vietoje buvo nuardytos pažeistos pastato konstrukcijos.
Jau atliktas ir gamyklai padarytos žalos vertinimas. Nustatyta, kad padaryta žala rūšiavimo įrenginiams siekia apie 2 mln. eurų ir apie 1 mln. eurų – pastato konstrukcijoms.
Šiuo metu dar vyksta demontavimo darbai nenaudojamose gamyklose dalyse, juos baigus – bus pereita prie atstatymo.
ELTA primena, kad gaisras Vilniaus atliekų tvarkymo gamykloje kilo balandžio pabaigoje. Liepsnos buvo malšinamos apie parą laiko, gaisro metu išdegė apie 7,5 tūkst. kvadratinių metrų pastato.
Teisėsaugos pareigūnai pradėjo tyrimą dėl aplinkos apsaugos arba gamtos išteklių naudojimo arba statinių, kuriuose naudojamos ar saugomos pavojingos medžiagos arba kuriuose yra potencialiai pavojingų įrenginių ar vykdoma pavojinga veikla, priežiūros ar naudojimo taisyklių pažeidimo.
Energesmanatliekų rūšiavimasatliekos
