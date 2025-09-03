Prekybos milžinė „Zalando“ sulaukė teismo kirčio

Teismas atmetė Berlyne įsikūrusios bendrovės ieškinį dėl Europos Komisijos sprendimo, grindžiamo ES Skaitmeninių paslaugų įstatymu (DSA).
Sprendime teigiama, kad Komisija turėjo teisę manyti, jog „Zalando“ peržengė 45 mln. aktyvių vartotojų per mėnesį vidurkio ribą, kad būtų priskirta tokiai kategorijai.
Sprendimą galima apskųsti Europos Sąjungos Teisingumo Teismui – aukščiausiajam šalių bloko teismui.
DSA paskirtis yra užtikrinti, kad interneto platformos greitai pašalintų neteisėtą turinį iš savo svetainių.
2023 m. Komisija priskyrė prekybos platformą „Zalando“ vadinamosioms labai didelėms interneto platformoms, kaip jos apibrėžiamos DSA, tokį sprendimą priimdama dėl to, kad platforma ES per mėnesį turi 83 mln. aktyvių naudotojų.
Labai didelėms platformoms ir paieškos sistemoms taikomi ypač griežti reikalavimai, įskaitant prievolę teikti metines rizikos vertinimo ataskaitas ir dalytis duomenimis su valdžios institucijomis ir tyrėjais.
„Zalando“ tvirtino, kad nėra tokia interneto platforma, kaip prekyvietės ir socialiniai tinklai, nes, atlikus kruopštų tyrimą, be išorinių pardavėjų produktų, ji teikia ir savo pačios produktus bei turinį.
ES teismas nusprendė, kad prekybos su trečiosiomis šalimis prasme „Zalando“ priklauso DSA nurodytų platformų kategorijai. „Zalando“ sakė esanti nusivylusi teismo sprendimu ir paskelbė, kad sprendimą skųs.