Ekspertės patarimai: nuo ko pradėti, kad finansų kelionė nevirstų sprintu

Pirmi žingsniai
Pasak „Swedbank“ Finansų instituto vadovės Jūratės Cvilikienės, pirmas žingsnis tiek ruošiantis maratonui, tiek rūpinantis savo finansine sveikata yra sąžiningas savo situacijos įvertinimas. Tik aiškiai supratus, kokius resursus turime, kiek žinių ir jėgų sukaupėme, galima planuoti tolesnį kelią. Ekspertė taip pat ragina ilgai neatidėlioti pradžios ir imtis realių veiksmų.
„Svarbiausia stotis nuo sofos ir eiti, žengti pirmą žingsnį, pasirinkus sau tinkamą momentą. Geriau pradėti lėtai, bet pradėti, negu sėdėti ir laukti tobulo momento. Kaip bėgikas nepajus finišo džiaugsmo, jei neišbėgs į trasą, taip ir finansų srityje – be pirmos investicijos, be pirmo sutaupymo, nebus ir ilgalaikės grąžos“, – pabrėžia J.Cvilikienė.
Kaip ir maratono treniruotėms, taip ir pradėti rūpintis savo finansine sveikata, dažnai nebūna „tobulo“ laiko. Daug svarbiau yra ryžtas ir nuoseklus judėjimas į priekį, net jei pradžioje jaučiatės nedrąsiai.
Apšilti – būtina
Ruošiantis bet kokios distancijos bėgimui, būtinas apšilimas, nes jis padeda išvengti traumų. Finansų pasaulyje ši sąvoka taip pat turi prasmę – tik čia apšilimas reiškia žinių, įgūdžių ir patirties kaupimą.
„Kai kalbame apie finansinę sveikatą ar apie finansinių tikslų išsikėlimą, metafora apšilimui čia būtų žinių, įgūdžių ir patirties kaupimas. Tai gali būti ir konsultacijos su specialistais, kurios padeda išvengti praradimų, sušvelninti rizikas“, – aiškina ekspertė.
Apšilimas finansuose – tai pasiruošimas galimiems netikėtumams, nuoseklus mokymasis iš klaidų ir rizikos valdymas.
Distancija ir tempas
Ne visi bėgikai renkasi tą pačią distanciją: vieni mėgaujasi trumpesnėmis trasomis, kiti siekia įveikti maratoną. Lygiai taip pat ir finansuose – svarbiausia pasirinkti sau tinkamus metodus, kurie atitinka asmeninius tikslus ir galimybes.
„Aš tikiu, kad kiekvienas iš mūsų turėtų pasirinkti tinkamą būdą tikslui pasiekti. Vieni rinksis trumpesnę trasą, kiti – ilgesnę, kažkas eis, kažkas galbūt tiesiog stebės ir palaikys einančius. Siekiant finansinių tikslų, mums irgi yra svarbu pasirinkti sau tinkamiausią tempą. Tačiau svarbiausia – turėti aiškų tikslą ir pasiekti jį išlaikant jėgas. Jei visą energiją sudedame tik į „sprintą“ – pavyzdžiui, tikimės greitos grąžos per trumpą laiką – rizikuojame greitai nusivilti. O finansai, kaip ir maratonas, reikalauja kantrybės ir ilgalaikio plano“, – teigia „Swedbank“ Finansų instituto vadovė.
Anot jos, svarbu įsisąmoninti, kad finansinė kelionė nėra sprintas, tai – maratonas, reikalaujantis planavimo, kantrybės ir gebėjimo pasilikti jėgų ateičiai. Jeigu perdegsime pačioje pradžioje, bus sudėtinga išlaikyti pastovų ritmą. „Kviečiu visus pasirinkti tinkamą trasą, sukaupti jėgų, pasiimti gerą nuotaiką ir susitinkame rugsėjo 14-ąją „Swedbank“ Vilniaus maratone“, – kviečia J.Cvilikienė.