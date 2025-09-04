JAV avialinijos keičia politiką dėl antsvorį turinčių žmonių: jei netelpi – turėsi susimokėti

„Siekiant užtikrinti privačią erdvę, informuojame klientus, kurie anksčiau naudojosi papildomos sėdynės politika, kad jie turėtų ją įsigyti užsakymo metu“, – savo pranešime teigė pigių skrydžių bendrovės atstovai.
Pasak portalo, aiškinta, kad tai yra didelis avialinijų politikos pokytis lyginant su iki šiol buvusia tvarka.
Esą dabar keleiviai, kuriems reikėjo papildomos vietos, ją galėjo gauti įsigyjant, tačiau vėliau pretenduoti į lėšų susigrąžinimą arba tiesiog oro uoste paprašyti nemokamos vietos.
Pagal naująsias taisykles, antrasis bilietas nebebus grąžinamas, išskyrus atvejus, kai skrydis išvykimo metu nėra visiškai užpildytas ir abu keleivio bilietai yra užsakyti toje pačioje kainų klasėje.
Keleivis tokiam pinigų susigrąžinimui turės 90 dienų nuo skrydžio datos.
Kritikai tokiai naujai tvarkai negailėjo blogų žodžių ir teigė, kad tai – tikra tragedija antsvorį turintiems asmenims.