Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
VerslasRinkos pulsas

JAV avialinijos keičia politiką dėl antsvorį turinčių žmonių: jei netelpi – turėsi susimokėti

2025 m. rugsėjo 4 d. 21:00
Lrytas.lt
Nuo 2026 m. sausio 27 d. keleiviai, kurie lėktuve „netelpa į savo ir užima kitą sėdynę“, turės iš anksto įsigyti papildomą vietą, apie avialinijų „Southwest Airlines“ naują politiką pranešė CBS News.
Daugiau nuotraukų (2)
„Siekiant užtikrinti privačią erdvę, informuojame klientus, kurie anksčiau naudojosi papildomos sėdynės politika, kad jie turėtų ją įsigyti užsakymo metu“, – savo pranešime teigė pigių skrydžių bendrovės atstovai.
Pasak portalo, aiškinta, kad tai yra didelis avialinijų politikos pokytis lyginant su iki šiol buvusia tvarka.
Esą dabar keleiviai, kuriems reikėjo papildomos vietos, ją galėjo gauti įsigyjant, tačiau vėliau pretenduoti į lėšų susigrąžinimą arba tiesiog oro uoste paprašyti nemokamos vietos.
Pagal naująsias taisykles, antrasis bilietas nebebus grąžinamas, išskyrus atvejus, kai skrydis išvykimo metu nėra visiškai užpildytas ir abu keleivio bilietai yra užsakyti toje pačioje kainų klasėje. 
Keleivis tokiam pinigų susigrąžinimui turės 90 dienų nuo skrydžio datos. 
Kritikai tokiai naujai tvarkai negailėjo blogų žodžių ir teigė, kad tai – tikra tragedija antsvorį turintiems asmenims.
keleiviaiJAV avialinijosJAV

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.