K. Vaitiekūnas nemato argumentų siūlyme delistinguoti „Ignitis grupės“ akcijas

„Negirdėjau, tiesą sakant, argumentų, kodėl tai turėtų būti daroma ir iš kokių lėšų tai turėtų būti daroma, tai dabartiniame etape tikrai nieko teigiamo negaliu pasakyti“, – žurnalistams ketvirtadienį sakė K.Vaitiekūnas.
„Šiame etape nepritariu“, – pažymėjo jis.
Siūlymus delistinguoti „Ignitis grupės“ akcijas į savo rinkiminę programą buvo įtraukusi į naująją valdančiąją koaliciją pakviesta „Nemuno aušra“.
Apie tai, kad reikėtų vertinti galimybes išpirkti dalį grupės akcijų, kalbėjo paskirtoji premjerė Inga Ruginienė.
„Ignitis grupės“ akcijų viešas siūlymas Baltijos šalių akcijų biržoje „Nasdaq“ pradėtas 2020-ųjų spalį. Įmonę ir toliau valdo valstybė – 74,99 proc. akcijų priklauso Finansų ministerijai.
Tuo metu likusius daugiau nei 25 proc. akcijų valdo instituciniai investuotojai (15,06 proc.), iš kurių daugiausia Baltijos šalyse, ir mažmeniniai investuotojai (9,95 proc.), iš kurių didžioji dalis – Lietuvoje.
