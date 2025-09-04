Lietuvos oro uostai fiksuoja rekordą: skrido daugiausia keleivių per visą šalies istoriją

„Pirmą kartą Lietuvos oro uostų istorijoje bendras mėnesio keleivių skaičius perkopė simbolinę 700 tūkst. keleivių ribą. Žvelgiant į pastaruosius rezultatus, tikime, kad ir šiuos metus baigsime pasiekę bendrą 7 mln. keleivių ribą. Mums svarbu, kad fiksuojant tokius pasiekimus – būtų išlaikyta ir keleivių patirties kokybė, todėl tiek mes, tiek mūsų partneriai šioje srityje dedame daug pastangų,“ – teigia LTOU direktorius Simonas Bartkus.
Augantis keleivių srautas atspindi aktyviai plėtojamas partnerystes su oro bendrovėmis ir didėjančius oro uostų pajėgumus, kuriuos lėmė sėkmingai įgyvendinami infrastruktūros plėtros projektai. Vilniaus oro uostui tai leido pasiekti per 510 tūkst. aptarnautų keleivių per mėnesį – istorinį rezultatą didžiausiam šalies oro uostui. Kaune keleivių srautas rugpjūtį siekė 155 tūkst. keleivių, Palangoje – 41,6 tūkstančio.
Palyginti su 2024 metų rugpjūčio statistika, aštuntas šių metų mėnuo Vilniaus oro uoste buvo 6,7 proc. gausesnis keleivių, Kauno oro uoste – 6,6 proc., Palangos – 3,8 procento. Bendras proveržis visame LTOU tinkle siekė 6,5 procento.
Iš viso LTOU tinkle per šį rugpjūtį aptarnauti 5 366 skrydžiai, tai yra 2,5 proc. daugiau nei buvo praėjusių metų rugpjūtį. Vilniaus oro uoste aptarnauti 3 838 skrydžiai (+2 proc.), Kauno oro uoste 1 073 skrydžiai (+1,7 proc.), Palangos oro uoste buvo aptarnauti 455 skrydžiai (+9,6 proc.).
Populiariausi pagal aptarnautų keleivių skaičių reguliarūs skrydžių maršrutai 2025 metų rugpjūtį LTOU tinkle buvo: Londonas (Lutono oro uostas), Kopenhaga (Danija), Ryga (Latvija), Londonas (Stanstedo oro uostas) ir Varšuva (Lenkija).
LTOU atstovai pabrėžia, kad rekordinis per visą istoriją keleivių skaičius fiksuotas ne tik šį rugpjūčio mėnesį, bet ir vertinant visus tris šių metų vasaros mėnesius.
Verta priminti, kad tarptautinės oro uostų tarybos („ACI Europe“) duomenimis, Kauno oro uosto keleivių skaičiaus augimas per pirmąjį pusmetį šiais metais buvo tarp penkių sparčiausiai augusiu vidutinio dydžio oro uostų visoje Europoje. Kauno oro uoste keleivių skaičius per pirmąjį šių metų pusmetį augo beveik 21 proc.
LTOU proveržį bei pažangą pastebi visos šalies gyventojai. Šiemet Lietuvoje atlikto visuomenės nuomonės tyrimo rezultatai atskleidė, jog 9 iš 10 žmonių teigia, jog susisiekimo oru kokybė Lietuvoje per paskutinius metus pagerėjo. Tarp svarbiausių pažangos kriterijų žmonės nurodė užtikrintą skrydžių krypčių įvairovę, patogius skrydžių laikus ir dažnumą.