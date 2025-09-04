Penkerius metus kurjeriu dirbantis Laimonas atskleidė savo darbo užkulisius

Liko dėl darbo užmokesčio ir... galimybės rytais ilgiau pamiegoti
„Prieš tai dirbau su individualia veikla, bet per karantiną laikinai įsidarbinęs „Venipak“ kurjeriu, čia likau jau penkeriems metams“, – pasakoja Laimonas Juškauskas.
Paklaustas, dėl ko nusprendė šiame darbe pasilikti ilgam, nedvejodamas atsako: „Dėl darbo užmokesčio. Jis tikrai labai geras. O norėdamas ir stengdamasis, gali jį ir pasididinti, nes tai priklauso nuo darbo rezultatų. Tai, pavyzdžiui, turėdamas laisvo laiko, galiu padirbėti daugiau ir gauti didesnį atlyginimą“, – sako Laimonas.
Jis priduria, kad motyvuoja ir tai, jog, dirbdamas kurjeriu, gali pats planuoti savo darbo dieną.
„Pavyzdžiui, jeigu ryte, kaip aš, mėgsti ilgiau pamiegoti, gali pradėti vėliau. Arba jei reikia laisvo pusdienio asmeniniams reikalams, lengvai jį gali gauti, per daug su niekuo nederindamas. Svarbu padaryti darbą. Ta laisvė man labai patinka“, – pasakoja Laimonas.
Per dieną – tik iki 30 km., bet vertina, kad nėra rutinos
Laimonas pasakoja, kad kurjerio darbas jam įdomus tuo, jog jame visiškai nėra rutinos.
„Jaučiuosi taip, kad niekada nesėdžiu vienoje vietoje. Kaskart turiu galimybę pabendrauti su skirtingais žmonėmis, pamatyti įvairias įmones, kurioms pristatau siuntas, tai kiekviena diena būna skirtinga. Monotonijos nebuvimas – man taip pat didelis darbo privalumas“, – dalijasi L.Juškauskas.
Paklaustas, ar tiesa, kad kurjeriai per dieną nuvažiuoja gausybę kilometrų įvairiais maršrutais, Laimonas paneigia šį mitą.
„Daugeliui atrodo, kad sukariame šimtus kilometrų, bet tiesa ta, kad dirbdamas mieste per dieną nuvažiuoju tik iki 30 km. Įprastai kurjeris turi savo maršrutą, kuriuo ir pristato siuntas, tad, sakyčiau, daugiau stovime ir vaikštome, nešiojame siuntas nei sugaištame laiko vairuodami“, – sako jis.
Susidraugauja su klientais, sužino, kas vyksta mieste
Laimonas pasakoja, kad visą savo maršrutą jau moka mintinai, tad dažnai navigacija net nesinaudoja.
„Smagu, kad darbas sudėliotas taip, jog vykstu į tas pačias įmones, pas tuos pačius žmones. Susitikę, jau atpažįstame vieni kitus, net gatvėje susitikę po darbo pasisveikiname. Klientai manimi pasitiki, esu išmokęs ir laiptinių kodus, kad be reikalo netrukdyčiau žmonių“, – dalijasi L.Juškauskas.
Jo teigimu, kurjerio profesija įdomi ir tuo, kad leidžia sužinoti, kas vyksta mieste, su kolegomis kurjeriais pasidalija, kokių gatvių vengti ir pan.
„Turime susikūrę kelias kurjerių grupes, kuriose dalijamės, kurios gatvės uždarytos, kuriose vyksta remonto darbai, kur įvyko avarija ir pan. Taip pat ten pranešame vieni kitiems apie, planuojamus renginius, dėl kurių gatvėse uždaromas eismas. Turime tokią savo kurjerių bendruomenę, kur visi draugiškai dalijamės informacija“, – sako Laimonas.