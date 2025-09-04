Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Plungės rajono įmonės vadovas ir darbuotojas kaltinami dėl sankcijų pažeidimo eksportuojant prekes į Rusiją

2025 m. rugsėjo 4 d. 09:41
Klaipėdos apygardos prokuratūros prokurorė surašė kaltinamąjį aktą ir teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje vienos įmonės direktorius ir įmonės vyriausiasis muitinės tarpininkas kaltinami tuo, kad, veikdami bendrininkų grupėje, pažeidė Lietuvoje įgyvendinamas tarptautines sankcijas ir dėl to padarė didelės žalos Lietuvos Respublikos interesams, skelbiama pranešime žiniasklaidai.
Ikiteisminį tyrimą organizavo ir jam vadovavo Klaipėdos apygardos prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorė, tyrimą atliko Muitinės kriminalinės tarnybos Klaipėdos skyriaus pareigūnai.
Bylos duomenimis, kaltinamieji, siekdami apeiti Lietuvoje taikomas tarptautines sankcijas ir žinodami, kad dvejopo naudojimo prekių eksportas į Rusijos Federaciją yra draudžiamas, nuo 2023 m. liepos 21 d. iki 2024 m. vasario 27 d. eksporto deklaracijose, įtariama, nuslėpė tikruosius prekių kodus. Tokiu būdu per Kauno teritorinės muitinės Kybartų kelio postą į Rusijos Federaciją, manoma, išgabeno 680 vienetų įrenginių detalių, įtrauktų į Nacionalinį kontroliuojamų dvejopo naudojimo prekių sąrašą, kurių bendra vertė siekia daugiau nei 700 tūkst. eurų.
Eksportuodami dvejopo naudojimo prekes, kurios gali būti naudojamos tiek civiliniais, tiek kariniais tikslais, taip pat branduoliniams, cheminiams ar biologiniams ginklams bei jų siuntimo į taikinį sistemoms projektuoti ar kurti, verslininkai galimai padarė didelės žalos Lietuvos Respublikos interesams.
Bendrininkams pareikšti kaltinimai pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (BK) 123¹ straipsnio 1 dalį. Už tai jiems gresia bauda arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki penkerių metų.
Vadovaujantis nekaltumo prezumpcija, asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltumas neįrodytas įstatymų nustatyta tvarka ir pripažintas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu.
