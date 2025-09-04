Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Rusijoje kyla recesijos rizika: „Sberbank“ vadovas perspėja apie „techninę stagnaciją“

2025 m. rugsėjo 4 d. 12:36
Jūras Barauskas
Trečiadienį Vladivostoke vykusiame Rytų ekonomikos forume banko „Sberbank“ generalinis direktorius Germanas Grefas paskelbė, kad 2025 m. antrąjį ketvirtį Rusijos ekonomikoje prasidėjo „techninės stagnacijos“ laikotarpis, pranešė naujienų agentūra „Meduza“.
„Antrąjį ketvirtį iš esmės galima laikyti techniniu sąstingiu. Liepa ir rugpjūtis rodo gana aiškius ženklus, kad artėjame prie nulinio augimo“, – aiškino G. Grefas, kurio žodžius cituoja Rusijos naujienų agentūra „Interfax“.
Pasak jo, vienas iš svarbiausių veiksnių yra centrinio banko pagrindinė palūkanų norma. „Sberbank“ apskaičiavo, kad šiuo metu 18 proc. siekianti palūkanų norma iki metų pabaigos bus sumažinta iki 14 proc. Tačiau, pasak G. Grefo, to nepakanka ekonomikai atgaivinti.
„Esant dabartiniam infliacijos lygiui, galima prognozuoti, kad ekonomikai pradėti augti reikėtų 12 proc. arba mažesnės normos. Taigi, kai tik pasieksime tokį lygį, tikriausiai tada ir pamatysime ekonomikos pagyvėjimą“, – teigė banko „Sberbank“ vadovas.
„Svarbu išeiti iš šio kontroliuojamo atvėsimo laikotarpio, kad jis nevirstų sąstingiu. Vėliau iš naujo paleisti ekonomiką bus daug sunkiau nei dabar ją sulėtinti. [...] Tikėkimės, kad Centrinis bankas neleis jai panirti į recesiją“, – naujienų agentūrai TASS sakė G. Grefas.
