Antrąjį šių metų ketvirtį BVP euro zonoje augo 0,1 proc.

Primenama, jog pirmąjį šių metų ketvirtį (sausio-kovo mėn.) euro zonoje buvo užfiksuotas 0,6 proc. BVP didėjimas, o ES – 0,5 proc. didėjimas.
Šių metų balandžio-birželio mėnesių statistiką lyginant su tuo pačiu laikotarpiu 2024 m., BVP euro zonoje išaugo 1,5 proc. ir 1,6 proc. ES.
Didžiausią ekonomikos augimą Europoje per antrąjį šių metų ketvirtį patyrė Danija, kurios BVP augo 1,3 proc. Kroatija ir Rumunija tuo metu BVP augino po 1,2 proc.
BVP traukėsi tik trijose valstybėse – Suomijoje ekonomika smuko 0,4 proc., Vokietijoje – 0,3 proc. ir Italijoje – 0,1 proc.
Visi pateikti BVP rodikliai pakoreguoti pagal sezoniškumą.
Darbuotojų skaičius Europoje augo 0,1 proc., Lietuvoje – didžiausias kritimas
Įdarbintų asmenų skaičius ES ir euro zonoje antrąjį 2025 m. ketvirtį didėjo po 0,1 proc., lyginant su pirmuoju ketvirčiu. Per metus, antrąjį šių metų ketvirtį lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai, darbuotojų skaičius euro zonoje augo 0,6 proc. ir 0,4 proc. ES.
Nepaisant tarptautinio darbingumo augimo, Lietuvoje užfiksuotas didžiausias darbuotojų skaičiaus mažėjimas Europoje – įdarbintų asmenų antrąjį šių metų ketvirtį buvo 0,9 proc. mažiau nei pirmąjį. Graikijoje ir Kroatijoje tuo metu darbuotojų mažėjo po 0,5 proc.
Darbuotojų skaičius 2025 m. antrąjį ketvirtį žymiausiai augo Bulgarijoje – 1,1 proc., Ispanijoje bei Maltoje – po 0,7 proc.