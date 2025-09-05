Legendinė Kauno įmonė atleidžia 46 darbuotojus

Užimtumo tarnybos (UŽT) atstovė spaudai Milda Jankauskienė teigimu, yra gautas pranešimas apie numatomą grupės darbuotojų atleidimą. Šiuo metu yra įspėti 46 darbuotojai.
„Daugiausiai – stiklo duženų rūšiuotojai (11), gamybos cecho kontrolieriai (8), šaltkalviai-remontininkai (6), stiklo duženų rūšiavimo linijos operatoriai (4)“, – sako M.Jankauskienė.
Atleidimo priežastimis įvardijami LR darbo kodekso 57 ir 54 straipsniai – gamybos reorganizacija.
„Numatoma atleisti LR darbo kodekso 63 straipsnyje nurodytomis sąlygomis nuo 2025 m. spalio 1 d. iki 2025 m. lapkričio 1 d.“, – apibendrina M.Jankauskienė.
Anot UŽT atstovės, reorganizuojamos ar kitaip pertvarkomos įmonės visada gali kreiptis dėl galimybės perkvalifikuoti darbuotojus įgyjant jiems reikalingų kompetencijų, kad toliau jie galėtų dirbti įmonėje.
„Kiekvienas darbuotojas atleidimo atveju gali nelaukdamas atleidimo padarinių, kreiptis į UŽT, jam bus suteiktas užimto asmens statusas. Vėliau gali būti siūlomas persikvalifikavimas“, – informuoja M.Jankauskienė.
Lrytas bandė susisiekti su įmonės vadovu, tačiau kol kas to padaryti nepavyko.
Ilgametė istorija
Kaip rašoma įmonės internetinėje svetainėje, „Kauno stiklas“ veiklą pradėjo beveik prieš šimtmetį – 1927-aisiais. Ilgainiui, plečiant veiklą, tapo didžiausiu spalvoto stiklo butelių gamintoju Lietuvoje.
Šiuo metu fabrike gaminami 0,275 – 1,0 L talpos buteliai iš įvairių atspalvių žalio bei rudo stiklo įvairiausiems gėrimams.
Fabrike pagamintiems buteliams ne kartą buvo suteiktas Lietuvos metų gaminio apdovanojimas.
Iki šiol „Kauno stiklo“ fabrike dirbo 178 darbuotojai.