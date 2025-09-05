Vyriausybė mėnesiu pratęsė terminą teikti siūlymus antro jūros vėjo parko konkurse

Kaip penktadienį pritarė Ministrų kabinetas, aukciono procedūros laikinai sustabdytos, o atnaujintos bus po mėnesio – spalio 6 d.
Pasiūlymų pateikimo terminas įmonėms pratęstas iki spalio 7 d., kai iki šiol dokumentus teikti galima buvo ateinančio pirmadienio, rugsėjo 8 d.
Pasak ministerijos, vasaros laikotarpiu dėl kasmetinių atostogų rinkos dalyvių aktyvumas buvo mažesnis, vyravo neapibrėžta politinė situacija, tad potencialiems investuotojams buvo sudėtingiau apsispręsti dėl didelių investicijų.
Kaip teigė energetikos viceministras Airidas Daukšas, terminas nukeltas išgirdus kai kurių rinkos dalyvių nuomonę, kad iki rugsėjo vidurio reikiamų dokumentų pateikti nepavyks.
„Šiai dienai vis dar jaučiame kelių rinkos dalyvių susidomėjimo“, – žurnalistams penktadienį sakė jis.
Pasak viceministro, nors vasara nebuvo palankus laikas skelbti konkursą, tai buvo būtina, siekiant aukcioną baigti iki metų pabaigos, kai galioja su Europos Komisija (EK) suderinta valstybės parama.
Pagal atnaujintas šio strateginio objekto Baltijos jūroje aukciono sąlygas, kurioms pavasario sesijoje pritarė Seimas, konkursas įvykti gali tik tuo atveju, jeigu jame bus mažiausiai du dalyviai.
Birželio 9 d. startavusio konkurso sąlygose numatyta, kad laimėtojas bus renkamas pagal naudingiausią pasiūlymą.
Tai reiškia mažiausią pageidaujamą metinę potencialaus valstybės skatinimo apimtį arba, jei skatinimas nepageidaujamas, pagal didžiausią vystymo mokestį, kurį laimėtojas įsipareigoja sumokėti valstybei.
Už konkurso organizavimą ir laimėtojo atrinkimą atsakinga Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), ji turės priimti konkurso procedūras laikinai stabdantį nutarimą.
Lietuva iš viso planuoja turėti du 1,4 gigavatų (GW) galios jūros vėjo parkus.
Gegužės viduryje Seimas pritarė Gintauto Palucko vadovaujamos Vyriausybės siūlymui, kad antrojo strateginio vėjo parko Baltijos jūroje konkursas įvyks, jeigu jame dalyvaus mažiausiai du vystytojai.
Šiame konkurse ankstesnėmis Seimo patvirtintomis sąlygomis dalyvavo valstybės energetikos grupės „Ignitis“ įmonė „Ignitis Renewables“, 2023 m. su tarptautine partnere „Ocean Winds“ tapusi ir pirmojo jūros vėjo parko rangove.
Apie svarstymus dalyvauti antrojo vėjo parko konkurse tuomet pranešė ir Lenkijos energetikos koncernas „Orlen“.
