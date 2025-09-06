Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Jungtinės Tautos: 88 šalys sustabdė pašto paslaugų teikimą JAV

2025 m. rugsėjo 6 d. 17:52
Vašingtonui įvedus naujus muitus, pašto siuntų srautas į Jungtines Amerikos Valstijas (JAV) sumažėjo daugiau nei 80 proc., o pašto paslaugų teikimą visiškai arba iš dalies sustabdė 88 šalys, šeštadienį pranešė Jungtinių Tautų (JT) Pasaulinė pašto sąjunga (UPU).
JT specializuota institucija tarptautiniams pašto ryšiams organizuoti, koordinuoti ir plėtoti teigia aktyviai ieškanti „greito naujo techninio sprendimo, kuris padės vėl pradėti siųsti paštą į Jungtines Valstijas“, savo pareiškime sakė UPU generalinis direktorius Masahiko Metoki.
JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija liepos pabaigoje paskelbė, kad nuo rugpjūčio 29 d. panaikina mokesčių lengvatą į JAV įvežamoms mažoms siuntoms.
Po šio sprendimo pasipylė daugybė pranešimų iš pašto tarnybų, įskaitant Australiją, Didžiąją Britaniją, Prancūziją, Vokietiją, Indiją, Italiją ir Japoniją, kad dauguma siuntų JAV adresais nebebus priimamos.
UPU teigimu, pašto operatorių duomenų keitimosi elektroniniu tinklu duomenys rodo, kad rugpjūčio 29 d. siuntų srautas į JAV sumažėjo 81 proc. palyginti su praėjusia savaite.
„Be to, 88 pašto operatoriai informavo UPU, kad jie sustabdė dalį arba visas pašto paslaugas į JAV, kol bus rastas sprendimas“, – teigiama pranešime.
Tarp jų – Vokietijos „Deutsche Post“, Didžiosios Britanijos „Royal Mail“ ir du operatoriai Bosnijoje ir Hercegovinoje.
Šveicarijos sostinėje Berne įsikūrusi UPU buvo įkurta 1874 m. ir turi 192 nares. Ji nustato tarptautinio pašto mainų taisykles ir teikia rekomendacijas paslaugoms gerinti.
