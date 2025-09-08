„Lidl“ parduotuvėse prasideda kavos festivalis: gardūs kavos pasirinkimai – už dar žemesnę kainą

Net 40 proc. nuolaida taikoma „Bellarom“ kavos kapsulėms „Lungo“, kurių 16 vnt. dėžutę galima įsigyti vos už 2,69 Eur. Tokia pat nuolaida pažymėtos ir „Bellarom“ ekologiškos kavos pupelės, 500 g kurių kainuos tik 7,19 Eur. Jas itin lengvai pavyks sumalti su „Silvercrest“ elektrine kavamale – už 9,99 Eur. Jai suteikiama ir išskirtinė 3 metų garantija.
Mėgstate maltą kavą? 200 g aromatingos „Bellarom“ maltos kavos „Espresso“ kainuos tik 3,84 Eur, o už 3,19 Eur pirkėjai galės įsigyti 250 g „Bellarom“ maltos kavos be kofeino, puikiai tiksiančios jaukiems vakarams.
„Lidl“ kavos festivalis nudžiugins ir mėgstančius kavą, paruoštą kapsuliniame kavos aparate. Tik 3,14 Eur, ir pirkinių krepšelyje atsidurs „Bellarom“ kavos kapsulių pakuotė, kurioje – mažiausiai 8 kapsulės. Speciali kaina galioja „Cappuccino“, „Cafe au lait“, „Latte Macchiato“ arba „Grande“ kavos kapsulėms. Išgeriantiems daugiau kavos, rekomenduojama rinktis „Bellarom“ kavos kapsules XXL. Didžiulė pakuotė, kurioje – nuo 24 kavos kapsulių, kainuoja nuo 9,39 Eur. Belieka tik išsirinkti mėgstamą skonį: „Cappuccino“, „Cafe au lait“ ar „Latte Macchiato“.
„Lidl“ pirkėjai įvertins ir didžiules nuolaidas žinomų prekių ženklų kavai. Nuo pirmadienio net 35 proc. pigiau – už 6,49 Eur – galima įsigyti 500 g „Paulig“ maltos kavos „Classic“, o už 5,49 Eur laukia 250 g išskirtinės „Lavazza“ maltos kavos – „Qualita Oro“ arba „Espresso Italiano Classico“.
Skubantiems, bet noritiems mėgautis skania kava, „Lidl“ kviečia išmėginti skirtingus „Bellarom“ kavos gėrimus: 10 vnt. pakuotė populiariojo „2in1“ kainuoja 1,19 Eur, o „Cappuccino“ – vos 0,83 Eur už 180 g pakuotę.
Gardžia kava ar arbata patartina mėgautis iš kokybiškų indų, kurių už super kainą taip pat galima įsigyti „Lidl“ parduotuvėse. Vos 5,99 Eur, ir namuose atsidurs karščiui atsparios „Silvercrest“ taurės. Kaina galioja perkant pasirinktinai 2 arbatos, 3 kapučino, 2 „Latte macchiato“ arba 4 espreso kavai skirtas taures.
Besitęsiančiai vasarai – skonių kupinas „affogato“ desertas
Išgirdus žodį „kava“, neretam mintys nusikelia į Italiją, kuri ir garsėja savo pasaulinio lygio kavos kultūra. Kur gi daugiau gali paskanauti tikrai puikaus espreso! Tačiau ši šalis garsėja ir savo desertais, vienas tokių – „affogato“, kuris sujungia karštį ir šaltį.
„Affogato“ – tai kavoje paskandinti ledai, o šis pavadinimas puikiai nusako deserto esmę: tai – šaukštelis ledų, ant kurių užpiltas puodelis gardžios espreso kavos. Tad „affogato“ patiks ir kavos, ir ledų mėgėjams. Be to, šis desertas – nėra toks šaltas, tad puikiai paskanins ir vėsesnius, jau rudenėjančius vakarus.
Paruošti „affogato“ namuose – pakankamai lengva. Vis dėlto, reikia pasirinkti tikrai kokybiškus produktus, kurių rasite „Lidl“ parduotuvėse, ir dar – už žemą kainą.
4 porcijoms deserto reikės:
- 4 puodelių stiprios kavos, pavyzdžiui, espreso
- 4 kaušelių vanilinių ledų
- 4 gražių stiklinių arba stiklinių indelių
Išvirkite keturis mažus puodelis mėgstamos kavos – puikiai tiks tradicinis espresas, tačiau kava turi būti stipresnė nei įprastai, taip pat – be tirščių.
Ledus į indelius sudėkite iš anksto ir truputį palaikykite šaldytuve – taip jie sutvirtės ir neištirps, kol pasieks stalą.
Paruoštą kavą tiesiog užpilkite ant ledų ir valgykite juos šaukšteliu. Pamažu tirpdami, ledais virs gardžia puta, o kavos kartumas puikiai derės su ledų saldumu.
Geriausiai šiam desertui tinka vaniliniai ledai – jie neužgoš kavos skonių, tačiau galite eksperimentuoti ir su kitais ledais: braškiniais, šokoladiniais ir pan. Desertą taip pat galite paįvairinti įvairiais sirupais, pagardinti šokolado drožlėmis ir atrasti dar daugiau unikalių receptų.
Kavos festivalis „Lidl“ prekybos tinkle vyks iki rugsėjo 21 dienos. Daugiau kavos pasiūlymų ieškokite skaitmeniniame kataloge čia.
Skanaus!
Žemų kainų ir išskirtinių skonių lydimas kavos festivalis vyksta visose 82 „Lidl“ parduotuvėse 29 šalies miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, DruskininkuoseRokiškyje, Kaišiadoryse, Nemenčinėje, Gargžduose, Molėtuose ir Jurbarke.