„Swedbank“ su SEB banku suteikė 160 mln. eurų finansavimą vienam svarbiausių rinkos žaidėjų „Scandagra Group“

Gautos lėšos bus naudojamos siekiant užtikrinti stabilias žemės ūkio produktų tiekimo grandines, stiprinti „Scandagra Group“ grupės pozicijas Baltijos šalių rinkose ir sudaryti sąlygas didinti pardavimus bei gamybos apimtis.
Ignas Mačeika, „Swedbank“ valdybos narys ir Verslo tarnybos vadovas, pabrėžia, kad patikimas finansavimas žemės ūkio įmonėms yra vienas svarbiausių veiksnių užtikrinant jų stabilumą.
„Nepaisant klimato pokyčių, svyruojančių kainų ar geopolitinių rizikų, žemės ūkis Lietuvoje išlieka itin svarbus – jis sukuria apie 3 proc. šalies BVP, kai Europos Sąjungos vidurkis siekia 1,8 proc. Tam, kad sektorius galėtų ir toliau stabiliai vystytis bei augti, būtinas patikimas finansavimas. Džiaugiamės galėdami prisidėti prie šio tikslo – „Swedbank“, kaip sandorio agentas, padėjo sklandžiai užtikrinti šį reikšmingą 160 mln. eurų finansavimą „Scandagra Group“ įmonei. Vertiname šią ilgametę partnerystę ir esame pasirengę kartu užtikrinti sektoriaus stabilumą bei stiprinti Lietuvos žemės ūkio potencialą“, – sako I.Mačeika.
Jam pritaria Tadas Jonušauskas, SEB banko valdybos narys ir Verslo bankininkystės tarnybos vadovas, pabrėždamas, kad šių metų situacija ūkininkams ir grūdų supirkėjams yra sudėtinga.
„Lietuvos žemės ūkio sektorius ypatingas tuo, kad jame nebūna vienodų metų. Vėluojanti javapjūtė, svyruojančios žaliavų kainos ir pokyčiai eksporto rinkose daro tiesioginę įtaką pinigų srautams. Tad ūkininkai ir įmonės susiduria su neapibrėžtumu – sunku prognozuoti derliaus kokybę ir jo nuėmimo eigą. Turėdami ilgalaikę patirtį finansuojant šią sritį, užtikriname apyvartinio kapitalo prieinamumą vienam svarbiausių rinkos žaidėjų – „Scandagra Group“. Tokiu būdu prisidedame prie viso sektoriaus stabilumo ir nuosekliai teikiamų paslaugų Lietuvos ūkininkams“, – teigia T.Jonušauskas.
Žemės ūkyje šiemet iššūkių netrūksta
Šių metų derlius ūkininkams atnešė nemažai rūpesčių. Pasak Juliaus Puodžiuvelio, „Scandagra Group“ vadovo, grūdų rinka Lietuvoje šiuo metu išgyvena įtemptą etapą.
„Šių metų javapjūtė, nors ir stipriai vėlavusi dėl sudėtingų oro sąlygų, daugelyje regionų jau baigta. Grūdų produkcijos kiekis šalyje sieks rekordinį lygį, tačiau neramina gausių kritulių paveikta grūdų kokybė bei stipriai kritusi rinkos kaina. Dėl išaugusios grūdų pasiūlos pasaulinėje rinkoje kaina linkusi judėti neigiama kryptimi – vien Europoje kviečių derlius bus 20 mln. tonų didesnis nei pernai, produkcijos prieaugis fiksuojamas ir Rusijoje. Išankstinės prognozės indikuoja, kad ir Pietų pusrutulyje (Australijoje, Argentinoje) kviečių derlius bus gausesnis“, – sako J.Puodžiuvelis.
Dėl įtemptos makroekonominės situacijos ir muitų tarifų grūdų kainos šiemet – linkusios mažėti. Vis dėlto, lyginant su prieš karą Ukrainoje buvusiu lygiu, jos vis dar išlieka arti istorinio vidurkio. Ekspertai pažymi, kad vienu didžiausių ilgalaikių iššūkių žemės ūkiui išliks klimato kaita – intensyvesni ir mažiau nuspėjami gamtos reiškiniai, darantys tiesioginę įtaką derlingumui bei ūkininkų finansiniam stabilumui.