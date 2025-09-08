Vilniuje įsikūrusi kompiuterinių žaidimų kūrėja atleidžia būrį darbuotojų

Jų skaičius jau kuris laikas po truputį mažėjo – dar birželio pradžioje, pagal „Sodros“ turimą informaciją, įmonėje dirbo 155 darbuotojai. Šių metų pradžioje ji vienu ypu atleido 28 darbuotojus.
2023 m. įmonė gavo 34 285 741 eurą pardavimo pajamų, pernai – gerokai mažiau, 27 356 293 eurus. Grynasis pelnas atitinkamai buvo 2 121 031 euras ir 1 612 077 euras.
„MA Lithuania“ įkurta 2020 m. gegužę. Skolų nei „Sodrai“, nei Valstybinei mokesčių inspekcijai nėra.
Nuo 2020 m. veiklą vykdanti „MA Lithuania“ yra Izraelio kompiuterinių žaidimų kūrėjos „Moon Active“ antrinė įmonė. Vienintelis bendrovės akcininkas – „Moon Active“ priklausanti Kipre įsikūrusi bendrovė „Melesta“, skelbia naujienų agentūra „Elta“.