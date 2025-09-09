Rugpjūtį pagal SVKI apskaičiuota metinė infliacija Lietuvoje sudarė 3,6 proc.

Metinei infliacijai daugiausia įtakos turėjo restoranų, kavinių ir panašių įstaigų viešojo maitinimo paslaugų, pieno ir jo produktų, sūrio ir kiaušinių, mėsos ir jos produktų, tabako gaminių, spirituotų gėrimų, alaus, asmeninių transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto, apgyvendinimo paslaugų, daržovių kainų padidėjimas.
Mažėjo elektros energijos, automobilių, degalų ir tepalų kainos.
Praėjusį mėnesį pagal SVKI užfiksuota vidutinė metinė infliacija sudarė 2,6 proc., o vartojimo prekių ir paslaugų kainos rugpjūtį, lyginant su liepa, sumažėjo 0,3 proc.
SVKI apskaičiuojamas pagal Europos Sąjungos mastu suderintą metodologiją.