Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
VerslasRinkos pulsas

Rugpjūtį pagal SVKI apskaičiuota metinė infliacija Lietuvoje sudarė 3,6 proc.

2025 m. rugsėjo 9 d. 09:40
Lyginant šį ir praėjusių metų rugpjūtį, metinis infliacijos įvertis, apskaičiuotas pagal suderintą vartotojų kainų indeksą (SVKI), sudarė 3,6 proc., skelbia Valstybės duomenų agentūra.
Daugiau nuotraukų (1)
Metinei infliacijai daugiausia įtakos turėjo restoranų, kavinių ir panašių įstaigų viešojo maitinimo paslaugų, pieno ir jo produktų, sūrio ir kiaušinių, mėsos ir jos produktų, tabako gaminių, spirituotų gėrimų, alaus, asmeninių transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto, apgyvendinimo paslaugų, daržovių kainų padidėjimas.
Mažėjo elektros energijos, automobilių, degalų ir tepalų kainos.
Praėjusį mėnesį pagal SVKI užfiksuota vidutinė metinė infliacija sudarė 2,6 proc., o vartojimo prekių ir paslaugų kainos rugpjūtį, lyginant su liepa, sumažėjo 0,3 proc.
SVKI apskaičiuojamas pagal Europos Sąjungos mastu suderintą metodologiją.
InfliacijaKainos

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.