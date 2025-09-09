Skirtumas tarp pigiausio ir brangiausio krepšelio prekybos tinkluose priverčia suklusti

Palyginti su prieškariniu 2021 metų rugpjūčio mėnesiu, krepšelis yra 30,9 proc. (16,75 euro) brangesnis.
„Pricer.lt“ duomenimis, pigiausių maisto prekių krepšelio kainų reitingo pirmoje pozicijoje birželį išliko prekybos tinklas „Maxima“, kurio prekių krepšelis pigo 0,33 euro.
Antroje vietoje, kaip ir liepą, buvo internetinė parduotuvė „Barbora“ (brango 0,41 euro), trečia – internetinė parduotuvė „E-Rimi“ (pigo 2,27 euro), ketvirtas – prekybos tinklas „Rimi“ (pigo 2,02 euro), penktoje pozicijoje – „Norfa“ (brango 0,61 euro).
Internetinė parduotuvė „Last Mile“ ir „Iki“ rugpjūčio reitinge rikiavosi šeštoje ir septintoje pozicijose, mažindamos krepšelio kainą atitinkamai 18,03 euro ir 7,35 euro.
Tuo metu prekybos tinklas „Lidl“ liko aštuntas (brango 5,31 euro).
Skirtumas tarp pigiausio „Maxima“ ir brangiausio „Lidl“ krepšelio yra 15,25 euro arba 24,8 proc.
Iš „Pricer.lt“ stebimų 52 prekių kainų rugpjūtį brango 40 prekės, pigo 12.
Iš viso reikšmingai (10 proc. ir daugiau) brango 22 prekės iš 52 stebimų. Labiausiai brango pigiausi obuoliai, juodasis šokoladas „Karūna“, pigiausias jogurtas, pigiausias juodasis šokoladas, pigiausia malta skrudinta kava, pigiausi pomidorai, vištų kiaušiniai, pigiausia grietinė, viščiukų broilerių ketvirčiai, pigiausia degtinė, „Dvaro“ grietinė, pigiausias saulėgrąžų aliejus.
Kainos užfiksuotos šių metų rugpjūčio 26 dieną Lietuvos prekybos centruose „Maxima“, „Iki“, „Norfa“, „Rimi“, „Lidl“, internetinėse parduotuvėse „Barbora“ ir „Rimi.lt“.