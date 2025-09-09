Vos pasirodė aukcione – tuoj nupirko: už pirkinį Kretingos kaime paklojo 1,1 mln. eurų

„Tokio tipo nestandartiniams objektams neretai būdinga ribota paklausa, todėl kaina tampa derybų objektu. Aukciono formatas leidžia to išvengti: procesas yra aiškiai struktūruotas, dalyviai žino terminus ir sąlygas, o konkurencinė aplinka natūraliai užtikrina geresnius pirkėjų pasiūlymus“, – pranešime žiniasklaidai sako „Newsec“ partnerė Neringa Rastenytė.
Sandoris buvo sudarytas iškart po to, kai dar pirmojo aukciono vykdymo metu dalyvis pateikė „Pirk dabar“ kainos pasiūlymą, kuris automatiškai nutraukė tolimesnį varžymąsi ir užtikrino objektui didesnę nei pradinė kainą.
Vos 5,5 km nuo magistralinio kelio A11 (Šiauliai–Palanga) įsikūręs buvęs paukštyno kompleksas išsidėstęs 19,97 ha ploto žemės sklype. Jame stovi 29 statiniai, tarp jų – 13 paukštidžių, sandėliai, katilinės, dirbtuvės.
Bendras pastatų plotas – 27 tūkst. kv. m. Pagal Kretingos raj. bendrąjį planą teritorijoje numatyta pramonės ir infrastruktūros plėtra, tad, „Newsec“ ekspertės teigimu, pirkėjų susidomėjimą kėlė šios teritorijos plėtojimo potencialas.
