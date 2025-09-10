Aukso kaina ir toliau gerina rekordus: peržengė 3600 JAV dolerių ribą

Auganti paklausa pasaulinio neapibrėžtumo fone
Rekordinis aukso kainos šuolis atspindi platesnę pastarųjų dvejų metų tendenciją: pasaulinio nestabilumo laikotarpiu investuotojai vis dažniau renkasi saugaus turto prieglobsčio (angl. safe haven assets) aktyvus. Nuo 2023 m. pradžios aukso kaina tarptautinėje rinkoje beveik padvigubėjo: siekusi vidutiniškai 1950 JAV dolerių 2023 m. sausį, šoktelėjo iki beveik 3700 JAV dolerių šiandien, o tai yra net 89.8% kainos prieaugis. Ją kilstelėjo centriniai bankai, visame pasaulyje didinantys savo aukso atsargas bei investuotojai, siekiantys apsisaugoti nuo didėjančios infliacijos ir geopolitinio nestabilumo.
2025 m. sausio–rugsėjo mėnesiais UAB Florinus pardavė 502 kg gryno 9999 prabos investicinio aukso. Tai yra 353 kg arba 42,3% daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu 2024-iais. Šie pardavimai lėmė daugiau nei 47 ir 31 milijonų eurų įmonės apyvartą. Toks staigus paklausos padidėjimas atspindi, kaip makroekonominiai rūpesčiai ir geopolitiniai konfliktai skatina namų ūkius ir institucijas užsitikrinti savo turtą fiziniame aukse.
„Jau 2024 metų pabaigoje ekspertai numatė net kelis aukso ir sidabro kainos rekordinius šuolius 2025 metų tarptautinėje aukso rinkoje“, – teigė UAB Florinus generalinis direktorius Žilvinas Leškevičius. „Pasaulyje vykstantys neramumai, konfliktai, didžiausių ekonomikų recesija, JAV prezidento Donaldo Trumpo inicijuoti prekybos karai ir geopolitiniai iššūkiai JAV lyderystei bei dolerio dominavimui – ypač iš stiprėjančios Azijos pusės – sudaro idealias sąlygas tolesniam aukso kainos kilimui. Nestebime nei priešingų priežasčių, nei prognozių“.
Užsienio tauriųjų metalų rinkos analitikai išsako panašią nuomonę. Davidas Wilsonas, BNP Paribas žaliavų strategijos direktorius, The Financial Times pažymėjo, kad „didėjantis ekonominis neapibrėžtumas akivaizdžiai daro auksą patrauklesnį. Viskas tarptautinėje arenoje klostosi taip, kad palaikytų tolimesnį kainų kilimą“.
Tuo metu Macquarie žaliavų strategijos vadovas Marcusas Garvey’us pridūrė, kad politinė įtampa JAV taip pat vaidina svarbų vaidmenį aukso kainos kilimui: „Atviri prezidento D. Trumpo iššūkiai Federalinio rezervo nepriklausomybei kartu su augančiu biudžeto deficitu šiuo metu yra pagrindiniai aukso kainos judėjimo veiksniai“, – teigė ekspertas.
Sidabras taip pat įgauna pagreitį
Kylant aukso kainai, vėl išaugo susidomėjimas investiciniu sidabru. 2025 m. rugsėjo 10 d. sidabro kaina pasiekė 41,09 JAV dolerių už unciją – tai net 43.24% padidėjimas, lyginant su 2024-iais, ir vienas aukščiausių sidabro kainos lygių per pastaruosius penkerius metus. Analitikai mano, kad sidabro pramonės paklausa, ypač susijusi su ES žaliojo kurso projektais, numatytais įgyvendinti iki 2030 m., jau šių metų pabaigoje gali pakelti šio tauriojo metalo kainą iki 45–50 JAV dolerių už unciją.
Tauriųjų metalų perspektyvos silpstant JAV doleriui
Goldman Sachs analitikai prognozuoja, kad įplaukos į auksu užtikrintus biržoje prekiaujamus fondus (ETF) ir toliau palaikys tauriųjų metalų paklausą, ir numato, kad iki 2026 m. vidurio aukso kaina pasieks 4000 JAV dolerių už unciją.
Pasak Pasaulio aukso tarybos, auksas jau aplenkė eurą ir tapo antru pagal dydį rezerviniu turtu po JAV dolerio, dabar sudarydamas 20% oficialių centrinių bankų visame pasaulyje atsargų. Tokios šalys kaip Indija, Kinija, Turkija ir Lenkija buvo vienos didžiausių aukso pirkėjų praėjusiais metais, o tai rodo platesnį pasaulinį poslinkį link dedolerizacijos.