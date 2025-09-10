Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Įtarimai dėl neleistinos reklamos: „Olympic Casino Group Baltija“ pradėtas patikrinimas

2025 m. rugsėjo 10 d. 12:01
Lošimų priežiūros tarnyba (LPT) antradienį pradėjo azartinius lošimus organizuojančios bendrovės „Olympic Casino Group Baltija“ patikrinimą dėl neleistinos lošimų reklamos viešoje sostinės vietoje.
Anot tarnybos, prie sostinės Baltojo tilto veikiančioje „Fanų zonoje“ skelbiami „Olybet“ prekės ženklai.
Dar prieš pradėdama patikrinimą, LPT teikė konsultacijas lošimų „Olympic Casino Group Baltija“ ir renginį prie Baltojo tilto organizuojančiai bendrovei „Motiventti“. Vis tik į šias konsultacijas atsižvelgta nebuvo.
Fanų zonos renginiui yra suteiktas Vilniaus miesto globojamo renginio statusas, jam organizuoti savivaldybė davė leidimą. LPT taip pat informavo Vilniaus savivaldybę, kad renginyje, kuriame gali dalyvauti ir šeimos bei nepilnamečiai asmenys, gausiai skelbiama draudžiama azartinių lošimų reklama, ir paragino imtis veiksmų. 
LPT teigia nuosekliai teikusi konsultacijas apie artėjančius apribojimus lošimų reklamai. 
Primena, kad nuo šių metų liepos 1 dienos Azartinių lošimų įstatyme įsigaliojo griežtesni reikalavimai lošimų reklamai. Išorinė lošimų organizatorių reklama yra draudžiama. Leidžiama skelbti tik pavadinimą ar prekės ženklą ant lošimų organizatoriaus buveinės ar pastato, kuriame organizuojami lošimai.
Lošimų priežiūros tarnybaOlympic Casinopatikrinimas

