Kandidatas į energetikos ministrus: taikos sutartis su „Veolia“ galėjo būti sudaryta anksčiau

„Aš žaviuosi politine drąsa, kad pagaliau buvo sudaryta taika su mūsų NATO sąjungininku ir rastas kompromisas – aš nežinau bylos detalių, (…) apie ką ten ginčas, bet aš pritariu, manau, kad čia teisingas sprendimas“, – žurnalistams trečiadienį Prezidentūroje sakė M. Jablonskis.
„Nuo pat pradžių buvo galima padaryti (sudaryti taiką – ELTA). Mes, kaip advokatai, sakom – tai ar išsemtos visos susitarimo galimybės, ar viskas pasinaudota. Nes kartais tie arbitražai tampa politikos darymo įrankiu“, – pridūrė jis.
Pasak M. Jablonskio, įprastinėje teisinėje praktikoje arbitražo procesai vyksta greitai, yra skirti verslininkams ginčą „išspręsti greitai, supaprastintu būdu“
„Kai mane mokė teisės – tai yra slaptas ir greitas procesas, tokia yra arbitražo vieta – tyliai, verslininkai nueina, išsisprendžia greitai, supaprastintu būdu ginčą. Kai tai buvo valstybių bylinėjimasis, (…) mano suvokimu, tas sprendimas dėl „Veolia“ galėjo būti padarytas anksčiau“, – pažymėjo jis.
Vilniaus apygardos teismui nutraukus bylą prieš „Veolia“ ir jos įmones, Lietuvoje toliau nagrinėjama ieškinio dalis prieš „Icor“, verslininkus Andrių Janukonį, Liną Samuolį bei buvusį Vilniaus merą, dabartinį Seimo narį Artūrą Zuoką.
Energetikos ministerija jau skelbė, kad Vilniaus apygardos teisme iš likusių ginčo dalyvių valstybė reikalauja atlyginti daugiau nei 50 mln. eurų žalą.
„Veolia“ ir Lietuvos sudarytą taikos sutartį „Icor“, A. Janukonis, L. Samuolis ir A. Zuokas rugpjūčio pradžioje apskundė Apeliaciniam teismui.
Paklaustas apie galimą jo atstovaujamos advokatų kontoros „Glimstedt“ įsitraukimą į šią bylą, M. Jablonskis tikino neturintis informacijos apie bylos nagrinėjimo aplinkybes Vašingtono arbitraže.
Visgi jis nepatikslino, ar jo advokatų kontora niekada nėra atstovavusi koncerno „Icor“ ar kitų atsakovų byloje.
„Glimstedt niekada neatstovavo „Veolios“ Vašingtono arbitraže ar jokiam kitam arbitraže – nei aš, nei mano kolegos, (…) „Veolia“ turi advokatus iš Vašingtono, kurie pasirinko vietinius partnerius. Spaudoje tie vietiniai partneriai paminėti“, – pažymėjo M. Jablonskis.
Kaip jau skelbta, po dešimtmetį trukusių teisminių ginčų dėl kai kurių Lietuvos miestų šilumos ūkių nuomos, Vyriausybė sudarė taikos susitarimą ir atsiėmė dalį ieškinio prieš „Veolia“ ir grupės dukterines įmones Lietuvoje – „Veolia Environnement“, „Veolia Baltics and Eastern Europe“, „Vilniaus energija“ ir „Litesko“.
Pagal taikos susitarimą, „Veolia“ Lietuvai sutiko išmokėti 35 mln. eurų, o Lietuva – atsiimti dalį 240 mln. eurų ieškinio dėl žalos atlyginimo prieš „Veolia“ ir jos bendroves tarptautiniame ICSID (angl. International Centre for Settlement of Investment Disputes, ICSID) arbitraže Vašingtone.
ELTA primena, kad, antradienį pasirašęs dekretą dėl 20-osios Vyriausybės sudėties, prezidentas Gitanas Nausėda patvirtino 12 Ministrų kabineto narių.
Trečiadienį paskirtoji premjerė I. Ruginienė parlamentui pristatė sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą.
