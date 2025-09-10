M. Jablonskis dėl „Ignitis grupės“ akcijų išpirkimo nekategoriškas: svarstytų, jei būtų aiškūs kriterijai

„Aš nesu kategoriškas, kad („Ignitis grupės“ akcijas – ELTA) reikia išpirkti, tačiau jei būtų kažkokie aiškūs kriterijai, kodėl yra noras tą daryti – tada būtų galima svarstyti“, – trečiadienį po susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda žurnalistams sakė M. Jablonskis.
Pasak „aušriečių“ kandidato vadovauti Energetikos ministerijai, pagrindinė atsakomybė dėl šio sprendimo krenta ant socialdemokratų pečių.
„Čia reikia nepamiršti, kad energetikos ir finansų ministras valdo skirtingas įmones, todėl „Litgrid“ ir „Ignitis“ yra atskirti. Atvirai kalbant apie „Ignitis“, energetikos ministro įgaliojimai šioje vietoje yra riboti – „Ignitis“ yra pas finansų ministrą. Todėl, mano supratimu, pagrindinė pozicija čia turi būti socialdemokratų, kaip jie nuspręs. Energetikos ministras gali pasisakyti bendrais klausimais“, – aiškino M. Jablonskis.
„Girdėjau, kad net kandidatas į finansų ministrus skeptiškai žiūri į šią idėją“, – sakė ilgametis teisininkas.
Siūlymus delistinguoti „Ignitis grupės“ akcijas į savo rinkiminę programą buvo įtraukusi į naująją valdančiąją koaliciją pakviesta „Nemuno aušra“.
„Ignitis grupės“ akcijų viešas siūlymas akcijų biržoje „Nasdaq“ pradėtas 2020-ųjų spalį.
Daugiau nei 25 proc. grupės akcijų valdo instituciniai investuotojai (15,06 proc.), iš kurių daugiausia Baltijos šalyse, ir mažmeniniai investuotojai (9,95 proc.), iš kurių didžioji dalis – Lietuvoje, tačiau grupę valdo valstybė – 74,99 proc. akcijų priklauso Finansų ministerijai.