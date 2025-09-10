Maitinimo rinkoje – naujas žaidėjas: „Skonio dvelksmas“ žengė į naują etapą

Nuo šiol „Skonio dvelksmo“ paslaugos prieinamos dar lengviau. Maisto gurmanai jau dabar gali keliais mygtukų paspaudimais rezervuoti maitinimo paslaugas įvairioms asmeninėms šventėms ar renginiams už arenos ribų, be to, greitai bei lengvai užsisakyti įvairius užkandžius ar desertus.
„Naujas internetinis tinklalapis – mūsų atsakymas augančiam klientų poreikiui greitai ir aiškiai suprasti, ką galime pasiūlyti. Iki šiol dirbome su didelės apimties renginiais „Twinsbet“ arenoje, o dabar sąmoningai žengiame už arenos ribų. Norėjome, kad kiekvienas klientas vienoje vietoje galėtų susipažinti su mūsų patirtimi, paslaugų spektru ir lengvai užsisakyti tai, ko reikia – tiek verslo renginiui, tiek jaukiai šeimos šventei. Užsakymų platforma bei internetinė svetainė – ne tik vizitinė kortelė, bet ir būdas būti arčiau kliento kasdienybėje“, – pasakoja „Skonio dvelksmo“ vadovė Viktorija Bieliauskienė.
Nauji rinkos dalyviai jau ilgiau nei metus užtikrina visas maitinimo paslaugas didžiausioje sostinės arenoje – tiek greitųjų barų, tiek VIP ložių, be to, aptarnauja privačius renginius, vykstančius arenos erdvėse. Vasaros laikotarpiu gausi profesionalių šefų bei aptarnaujančio personalo komanda įnirtingai darbavosi už arenos ribų – privačiuose renginiuose, vestuvėse bei kitose šventėse.
Paslaugų spektras – platus: nuo tradicinių banketų ar furšetų – iki prašmatnių „Gala“ vakarienių bei kavos pertraukėlių ar šampano staliukų.
„Skonio dvelksmo“ komanda jau darbavosi ir ypatingų poreikių bei profesionalumo reikalaujančiuose renginiuose – aptarnavo įspūdingą Rimanto Kaukėno paramos fondo „Gala“ vakarą, kuriame viešėjo beveik 500 žmonių. Taip pat rūpinosi įmonių „Bitė Lietuva“ bei „FL Technics“ renginiais, kuriuose dalyvavo per 800 žmonių.
„Turime stiprią patirtį dirbant su didelio masto renginiais, tačiau šiandien mūsų žvilgsnis krypsta dar plačiau – norime augti už arenos ribų ir aktyviau įsitraukti į privačių švenčių bei renginių partnerystes visame mieste ir už jo. Taip pat plėtojame elektroninę prekybą, kad pasiektume daugiau individualių klientų – tikime, jog net ir mažos šventės gali atverti duris į didelius bendradarbiavimus“, – kalbėjo V. Bieliauskienė.
Nekantraujantys jau dabar gali išbandyti elektroninę sveitainę, kurioje ras visą svarbiausią informaciją bei galės nesunkiai rezervuoti datą savo šventei ar užsisakyti išskirtinius užkandžius.
