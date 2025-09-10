Maratonas – renginys, miestui atnešantis milijoninę naudą

„Vilnius fizinį aktyvumą mato kaip ilgalaikę investiciją – ne tik į stadionus ar aikštynus, bet ir į žmonių sveikatą bei miesto energiją. Aktyvūs vilniečiai reiškia stipresnes bendruomenes, naujus ryšius ir realią ekonominę grąžą. Džiugu, kad esame tarp pasaulio miestų, kur sportas kuria tokią vertę ir garsina Vilniaus vardą“, – sako Adomas Bužinskas, Vilniaus miesto administracijos direktorius.
Vilniaus miesto garsinimas
Ekspertai įsitikinę – vertinant tokių renginių kaip artėjantis „Swedbank Vilniaus maratonas“ vertę miesto ir šalies ekonomikai, svarbu nepamiršti ir ekonomiškai sunkiau pamatuojamų dalykų, pavyzdžiui, kiek žinomumo Lietuvai ir sostinei jie sukuria.
„Žinomumas – būtina sąlyga miestui, norinčiam pritraukti lankytojus. Jų leidžiamas laikas restoranuose, pramogų vietose, viešbučiuose atneša tiesioginę ekonominę naudą miestui. Tokie renginiai kaip „Swedbank Vilniaus maratonas“ tampa didele reklama sostinei, mat vien pavadinime, kuris yra minimas ne tik Lietuvos, bet ir užsienio žiniasklaidoje bei kitose komunikacijos priemonėse, yra užfiksuotas miesto vardas. Renginio dalyviai dalinasi jo akimirkomis savo socialinių tinklų paskyrose, aktyviai į jį įtraukia ir artimuosius. Kaip rodo mūsų praėjusių metų maratono dalyvių apklausos duomenys, kas šeštas iš jų į renginį atvyksta kartu su bent 2 palaikančiais asmenimis, kas aštuntas – su bent 1 artimuoju ar draugu“, – sako Vilius Jaujininkas, maratoną organizuojančios įstaigos „Tarptautinis maratonas“ projektų vadovas.
„Go Vilnius“ vadovė Dovilė Aleksandravičienė pabrėžia, kad tarptautiniai renginiai ne tik praturtina sostinės gyvenimą, bet ir suteikia progą parodyti Vilnių pasauliui iš įvairių perspektyvų.
„Vilnius yra išskirtinai įvairus renginių miestas – nuo gastronominio šaltibarščių festivalio „Vilnius Pink Soup Fest“, unikalių kultūros projektų iki daugiau nei du dešimtmečius gyvuojančios bėgimo šventės. Maratonas yra ypatingas tuo, kad į Vilnių pritraukia tūkstančius svečių iš užsienio – šiemet laukiame apie 3 tūkstančių bėgikų iš įvairių pasaulio šalių. Jiems ir jų artimiesiems tai proga patirti Vilnių kaip modernią, žalią ir atvirą sostinę. Tokie renginiai tampa stipria miesto vizitine kortele ir ilgainiui didina sostinės patrauklumą tarptautiniu mastu“, – teigia D.Aleksandravičienė.
Vilniaus maratono prestižą didina ir tai, kad jis įtrauktas į „World Athletics“ kalendorių.
„Nuo 2023 m. esame „WA Label“ programos dalis, atitinkame Pasaulinės lengvosios atletikos federacijos reikalavimus. Tai – didelis pasiekimas ne tik renginiui, bet ir pačiam miestui“, – akcentuoja V.Jaujininkas.
Nauda ir miestui, ir žmonėms
Tai, kad fizinis aktyvumas prisideda prie didesnio mūsų laimės lygio, mažesnio streso – ne naujiena. Vis dėlto, įdomu tai, kad anot „Swedbank“ vyr. ekonomistės Gretos Ilekytės, netrūksta tyrimų, rodančių, jog aktyviai sportuojantys gyventojai vidutiniškai uždirba 5–10 proc. daugiau nei tie, kurie renkasi pasyvius laisvalaikio leidimo būdus.
„Ši tendencija pastebima dėl to, kad, pirma, dalyvavimas tokiuose dideliuose sporto renginiuose kaip maratonas ar komandinėse sporto šakose padeda užmegzti daugiau naujų kontaktų, praplėsti savo socialinį ratą. Antra, aktyviai sportuojantys gyventojai geriau įveikia stresą bei išgyvena kitus emocinius sunkumus, labiau pasitiki savo jėgomis. Tai – itin naudingos savybės šiuolaikiniame pasaulyje sėkmės siekiantiems žmonėms“, – pastebi G.Ilekytė.
Pasak jos, dar viena galima fizinės veiklos nauda asmeninei finansinei gerovei – mažesnės sveikatos priežiūros išlaidos: „Jei sportuojame, esame stipresni, rečiau sergame, todėl ir rečiau turime praleisti darbą, patirti papildomų sveikatos priežiūros išlaidų.“
Populiariausias sportas – lauke
Eurobarometro duomenimis, maždaug pusė sportuojančių gyventojų renkasi tai daryti lauke, gamtoje. Ši tendencija kiekvienais metais vis labiau populiarėja.
„Paklausti, kodėl sportuoja, gyventojai dažniausiai teigė, kad tai daro tam, kad pagerintų savo fizinę sveikatą (54 proc.), kad atsipalaiduotų (34 proc.). Įdomu tai, Lietuvos gyventojai, dažniau nei kur kitur, nurodė, kad sportuoja dėl to, kad tai yra veikla, kurios metu gali tiesiog gerai praleisti laiką ir pasikrauti pozityvo“, – sako G.Ilekytė.
Tuo metu teigiantys, kad nesportuoja, dažniausią tokio sprendimo priežastį nurodė laiko neturėjimą arba motyvacijos trūkumą. Pastarąjį, anot V. Jaujininko, įveikti turėtų būti lengva prisijungus prie bent vienos iš šiais metais „Swedbank Vilniaus maratone“ organizuojamų pasiruošimo bėgimo treniruočių bei kitų iniciatyvų.
„Nemokamos bėgimo treniruotės ir paskaitos, specialios sąlygos renginyje dalyvaujantiems moksleiviams, nuolaidos, prizai, kurie yra įteikiami ne tik geriausiai pasirodžiusiems, bet visiems finišo liniją kirtusiems dalyviams – tik keletas iš paskatų, kurių pagalba kviečiame gyventojus sportuoti ir taip rūpintis savo fizine bei emocine gerove. Tereikia pabandyti. Nebūtina ir net nerekomenduojama iš karto rinktis didžiosios 42 km maratono trasos. Siūlome trumpesnes bėgimo ir ėjimo distancijas. Svarbiausia – dalyvauti. Ir, žinoma, atvykti palaikyti bėgikus. Bėgant paskutinius maratono kilometrus, palaikantys šūksniai – geriausia motyvacija“, – sako V.Jaujininkas.
