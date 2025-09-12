„Litgrid“ ieško naujo generalinio direktoriaus

Kaip per „Nasdaq“ biržą penktadienį pranešė bendrovė, kandidatų paraiškų laukiama iki spalio 27 d. imtinai.
Sprendimą dėl naujo vadovo paskyrimo priims „Litgrid“ valdyba, kandidatus atrinkti padės bendrovę valdančios „EPSO-G“ atlygio ir skyrimo komitetas, jo daugumą sudaro nepriklausomi nariai.
Kandidatai bus tikrinami pagal Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos bei Korupcijos prevencijos įstatymų reikalavimus.
Dabartinio vadovo kadencija baigiasi 2026-ųjų vasario 22 d.
„Litgrid“ vadovo pareigas R. Masiulis eina nuo 2021 m. vasario, kai pakeitė laikinai generalinio direktoriaus pareigas ėjusį Vidmantą Grušą.
„EPSO-G“ grupei priklauso šešios tiesiogiai patronuojamos įmonės „Amber Grid“, „Baltpool“, „Energy cells“, „EPSO-G Invest“, „Litgrid“ ir „Tetas“.
100 proc. „EPSO-G“ akcijų valdo Energetikos ministerija.