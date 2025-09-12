„Wizz Air“ pristato net 7 naujas kryptis: turi ir daugiau naujienų

Tai reiškia didesnę skrydžių pasiūlą, platesnį pasirinkimą keleiviams bei naujas darbo vietas vietos rinkoje. Skelbiama, kad po šios plėtros „Wizz Air“ taps antra pagal dydį oro bendrove Lietuvoje pagal rinkos dalį.
Nauji maršrutai sujungs Vilnių ir Palangą su septyniomis naujomis Europos kryptimis. Iš Vilniaus bus vykdomi kasdieniai skrydžiai į Taliną (Estija), keturis kartus per savaitę – į Krokuvą (Lenkija), tris kartus per savaitę – į Tiraną (Albanija), du kartus per savaitę – į Podgoricą (Juodkalnija).
Žiemos sezono metu 2026 m. „Wizz Air“ skraidins iš Vilniaus į Nicą (Prancūzija) tris kartus per savaitę, o vasarą – du kartus per savaitę. Vilnius taip pat bus sujungtas su Turku (Suomija): žiemą – tris kartus per savaitę, vasarą – taip pat tris kartus per savaitę.
Palanga tiesiogiai susijungs su Oslu (Norvegija): žiemos sezono metu – du kartus per savaitę, vasaros sezono metu – tris kartus per savaitę.
Bilietai jau parduodami svetainėje wizzair.com ir oficialioje „Wizz Air“ programėlėje nuo 14,99 eurų.
„Trečiojo orlaivio dislokavimas mūsų Vilniaus bazėje reiškia dar daugiau kelionių galimybių Lietuvos keleiviams bei ilgalaikį mūsų įsipareigojimą šiai rinkai. Tapdami antra pagal dydį oro bendrove Lietuvoje, siūlome ne tik prieinamus skrydžius, bet ir stipriname turizmą bei ekonomikos augimą regione pagal mūsų iniciatyvą Customer First Compass, kuria siekiame gerinti punktualumą, skaidrumą ir bendrą keleivių patirtį“ – sakė Andras Szabo, „Wizz Air“ komercijos vadovas Vidurio Rytų Europai ir Artimiesiems Rytams.
Papildomas orlaivis leis „Wizz Air“ pasiūlyti daugiau nei 500 tūkst. papildomų vietų per metus iš Lietuvos, sukurti daugiau nei 40 tiesioginių darbo vietų bendrovėje ir paremti daugiau nei 350 papildomų darbo vietų susijusiose pramonės šakose.
„Džiaugiamės tuo, kad oro bendrovė „Wizz Air“ plečia savo veiklą Lietuvos oro uostuose. Naujos kryptys, papildomas orlaivis bei veiklos atnaujinimas Palangos oro uoste – tai ne tik yra investicijos į Lietuvos susisiekimo oru kokybę, bet ir labai pozityvus bei praktiškai jaučiamas pokytis šalies keliautojams. „Wizz Air“ taps dar viena oro bendrove, kuri vykdys veiklą visuose trijuose Lietuvos oro uostuose,“ – sakė Lietuvos oro uostų generalinis direktorius Simonas Bartkus.
„Kiekvienas naujas orlaivis mūsų oro uostuose yra puiki žinia – tai reiškia platesnes kelionių galimybes, didesnį Lietuvos pasiekiamumą ir ryškesnį Lietuvos matomumą aviacijos žemėlapyje. Džiaugiuosi, kad nauji maršrutai atvers platesnes keliavimo galimybės ne tik vilniečiams, bet ir pajūrio gyventojams bei svečiams“, – sako susisiekimo viceministras Roderikas Žiobakas.
