Gera žinia – per savaitę mažėjo elektros, biokuro ir naftos kainos

Didmeninė elektros kaina Lietuvoje rugsėjo 8–14 dienomis sumažėjo 11 proc. – nuo 106 iki 93,9 euro už megatvatvalandę (MWh). Agentūros teigimu, tam įtakos daugiausia turėjo išaugusi vėjo elektrinių generacija.
Elektros energijos vartojimas mūsų šalyje, palyginti su ankstesne savaite, padidėjo 2,2 proc. – iki 210,2 GWh.
Bendra elektros gamyba Lietuvoje praėjusią savaitę siekė 164,5 GWh, arba 24,8 proc. daugiau, palyginti su ankstesne savaite. Per savaitę Lietuvoje pagaminta apie 78 proc. suvartotos elektros energijos, trūkstama elektra buvo importuojama iš Švedijos.
Daugiausia elektros per praėjusią savaitę Lietuvoje pagamino vėjo elektrinės 80 GWh – tai beveik 3 kartais daugiau nei ankstesnę savaitę. Agentūros duomenimis, rugsėjo 11 d. dėl didelės vėjo generacijos Lietuvoje buvo pagaminta daugiau elektros energijos, negu jos suvartota. Elektros energijos perteklius buvo eksportuotas.
Tuo metu saulės elektrinės aptariamu laikotarpiu pagamino 39,1 GWh elektros – 20,4 proc. mažiau nei ankstesnę savaitę. 38,7 proc. (25,7 GWh) mažiau elektros energijos generavo ir šiluminės elektrinės, o hidroelektrinių generacija augo 81,7 proc. (14,8 GWh).
Per savaitę traukėsi ir naftos kainos. Agentūros duomenimis, vidutinė Brent naftos kaina siekė 66,7 USD/bbl ir buvo 1,2 proc. mažesnė kaina nei ankstesnę savaitę, kai sudarė 67,5 USD/bbl. Naftos kainų mažėjimui įtakos turėjo padidėjusi OPEC+ naftos gavyba bei prognozuojamas naftos paklausos mažėjimas JAV.
Pagal naujausius Brent naftos ateities sandorius, prognozuojama, kad artimiausiais metais jų kainos bus 1 USD/bbl didesnės, nei buvo manoma prieš savaitę. Brent naftos kainos gali svyruoti 65–70 USD/bbl ribose.
Nežymiai mažėjo ir biokuro kaina. Nagrinėjamą savaitę biokuro kaina traukėsi 0,17 proc. ir siekė 17,87 Eur/MWh.
Pernai tuo pačiu metu biokuras Lietuvoje kainavo 19,27 Eur/MWh, o 2023-iųjų tą pačią savaitę – 19,68 Eur/MWh.
Pabrango dujos ir degalai
Vis tik praėjusią savaitę dalis energijos išteklių pabrango. Pasak agentūros, didmeninė vidutinė gamtinių dujų kaina Nyderlandų prekybos taške TTF praėjusią savaitę padidėjo 0,9 proc. ir siekė iki 32,3 Eur/MWh.
Ankstesnę savaitę dujos vidutiniškai kainavo 32 Eur/MWh. Pagal gamtinių dujų ateities sandorius, jų kainos artimiausiu laikotarpiu prognozuojamos apie 1 Eur/MWh didesnės, nei buvo manoma prieš savaitę. Kainos gali svyruoti 28–33 Eur/MWh ribose.
Pasak agentūros, Inčukalnio dujų saugyklos užpildymas šiuo metu sudaro apie 53,6 proc., Europos saugyklose – apie 79,6 proc.
Rugsėjo 8–12 dienomis per Klaipėdos SGD terminalą rinkai buvo patiekta 526,5 GWh gamtinių dujų, į Latviją išsiųsta 352,3 GWh.
Lietuvos biodujų gamyklose pagaminta 4,1 GWh dujų.
Lietuvoje gamtinių dujų suvartojimas aptariamu laikotarpiu, palyginti su ankstesne savaite, sumažėjo 13,6 proc., suvartota 179,6 GWh gamtinių dujų.
Nagrinėjamu laikotarpiu šalyje šoktelėjo ir degalų kainos. Agentūros duomenimis, benzino vidutinės kainos padidėjo visose lyginamose šalyse 0,1–1,2 proc., išskyrus Estiją, kur kaina sumažėjo 8,1 procento.
Tuo metu dyzelino vidutinės kainos padidėjo visose lyginamose šalyse 0,1–5,4 proc., išskyrus Estiją, kur kaina sumažėjo 6 procentais.
Tarp Baltijos šalių benzinas yra pigiausias Lietuvoje, o dyzelinas – Estijoje. Skirtumas tarp dyzelino ir benzino vidutinių kainų mūsų šalyje sudaro 0,08 Eur/l.