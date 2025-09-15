OWEXX reklaminiai plotai: profesionalūs reklamos sprendimai

Reklama skirtingose medijose didina prekės ženklo atpažįstamumą ir leidžia efektyviai pasiekti skirtingus vartotojų segmentus.
OWEXX reklaminiai plotai – platus reklamos plotų pasirinkimas vienoje vietoje
Reklamos medijų gausa – tai privalumas, leidžiantis pasiekti didelę auditoriją ir tikslingai pasirinkti tas reklamos platformas, kuriose ji, atsižvelgiant į kampanijos tikslus, bus pasiekta geriausiai. Tuo pačiu reklamos priemonių gausa gali ir trikdyti, siekiant strategiškai pasirinkti tinkamiausias jų.
Čia padėti gali reklamos profesionalai, sukaupę ilgametę patirtį bei įgyvendinę daugybę sėkmingų reklamos kampanijų. OWEXX siūlo didžiausią reklamos plotų pasirinkimą Lietuvoje, o kai reikiamos reklamos priemonės yra vienoje vietoje – reklamos kampanijos planavimas tampa efektyvesnis. Platūs ir išsamūs paslaugų aprašymai, padėti pasiruošę specialistai ir kokybiškos, matomumą užtikrinančios reklamos medijos – visa tai galima rasti reklaminiaiplotai.lt.
OWEXX reklaminiai plotai – tai platus įvairių reklamos plotų pasirinkimas. OWEXX siūlo:
- lauko reklamos priemones, tokias kaip lauko ekranai, reklaminiai stendai, reklama ant viešojo transporto ir transporto priemonių viduje, reklaminės priekabos ir kt.,
- įvairius reklamos plotus įstaigose: prekybos centruose, medicinos įstaigose, oro uostuose, verslo centruose, vandens parke „Vichy“ Vilniuje ir kt.,
- reklamą radijuje, televizijoje, internete.
Reklama skirtinguose reklamos kanaluose padeda pasiekti didesnę auditoriją, didinti prekės ženklo žinomumą ir atpažįstamumą. „Salesforce“ duomenimis, 72 % vartotojų pirmenybę teikia tiems prekės ženklams, kuriuos pastebi skirtingose reklamos platformose.
Kokius reklamos kanalus pasirinkti reklamos kampanijai, priklauso nuo daugybės skirtingų aspektų, tarp jų – kampanijos tikslo ir pagrindinės žinutės, tikslinės auditorijos ir kt. Vieninga reklamos kampanija gali būti kuriama dviejuose ar daugiau kanalų, priklausomai nuo poreikių.
Pavyzdžiui, veiksminga derinti lauko reklamos priemones, tokias kaip reklama lauko ekranuose, stenduose ar ant viešojo transporto su reklama radijuje – taip vaizdas derinamas su radijuje išgirsta garsine informacija; vartotoją pasiekia vieninga ir tuo pačiu dinamiška žinutė. Skirtingų medijų derinimas – optimalus būdas atkreipti tikslinės auditorijos dėmesį.
OWEXX sėkmės istorijas kuria jau beveik 30 metų
Jau beveik 30 metų rinkoje veikianti OWEXX siūlo plataus spektro reklamos paslaugas. Tai aukščiausios kokybės lauko ekranų tinklas veikiantis visose trijose Baltijos šalyse, reklaminiai stendai, reklama verslo centruose, vandens parke, oro uostuose, ant viešojo transporto, radijuje, televizijoje ir kiti reklamos plotai, užtikrinantys matomumą, tikslinės auditorijos pasiekiamumą ir reklamos žinutę, kuri išsiskiria.
Išskirtinei reklamos žinutei sukurti siūlomos reklamos idėjų ir reklaminių klipų, tentų kūrimo, reklamos kampanijų planavimo ir organizavimo paslaugos, o siekiantiems sukurti ar atnaujinti prekės ženklą – prekės ženklo, pavadinimo, logotipo ir firminio stiliaus kūrimo paslaugos. Viskas, ko reikia šiandieniniame informacijos sraute išsiskiriančiai reklamai ir atpažįstamam prekės ženklui – vienoje vietoje.
OWEXX – easy to trust.
OWEXX reklaminiai plotai, reklamos kūrimo paslaugos, kampanijų planavimas https://www.reklaminiaiplotai.lt/
