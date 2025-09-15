Paaiškėjo, kiek „Akropolis“ sulaukė lankytojų pirmą pusmetį

Pasak pranešimo spaudai, „Akropolis Group“ pajamos šių metų sausio-birželio mėn. sudarė 63,3 mln. eurų ir palyginamuoju laikotarpiu augo 4,4 proc., o konsoliduotos nuomos pajamos siekė 46,3 mln. eurų ir, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, augo 5,4 proc.
Nuomojamų erdvių vakansijos rodiklis pirmąjį 2025 m. pusmetį išliko žemas – 1,3 proc., kai pernai tuo pačiu laikotarpiu jis siekė 1,9 proc.
„Šis pusmetis buvo itin intensyvus ir sėkmingas visai komandai: nuo reikšmingų atnaujinimų ir pagerinimų esamuose prekybos centruose, gautų statybos leidimų tolimesnei plėtrai iki ypatingai stipraus pasirodymo kapitalo rinkose“, – pranešime cituojama „Akropolis Group“ direktorė Gabrielė Sapon.
Grupės valdomuose penkiuose prekybos ir pramogų centruose „Akropolis“ ir latviškuose „Akropole“ šių metų pirmąjį pusmetį atidaryta arba atnaujinta daugiau nei 70 parduotuvių.
Bendrovė primena, kad Vilniuje planuojamame „Akropolis Vingis“ projekte gegužę gautas paskutinis reikiamas statybą leidžiantis dokumentas, išduotas šalia Vilkpėdės rajone planuojamo daugiafunkcinio komplekso esančios susisiekimo infrastruktūros gerinimo projektui.
Taip pat išduotas statybos leidimas naujam 3,5 tūkst. kv. metrų vieno aukšto pastatui šalia Klaipėdos „Akropolio“, kurį dar šiemet planuojama pradėti statyti.