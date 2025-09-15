Prokuratūra prašo teismo įpareigoti Š. Stepukonį toliau dėvėti apykoję

Vyras įtariamas daugiau nei 42 mln. eurų pasisavinimu.
Šią kardomąją priemonę prašoma pratęsti dar trims mėnesiams“, – Eltai pranešė Vilniaus miesto apylinkės teismo atstovas Giedrius Janonis.
Kada vyks posėdis dėl šio prokuroro prašymo, kol kas nežinoma.
Apykojė yra elektroninis prietaisas, kuris leidžia stebėti įtariamojo buvimo vietą. Tokį prietaisą Š. Stepukonis dėvi jau pusantrų metų – nuo 2024 m. kovo. Tuomet jis buvo paleistas iš suėmimo.
ELTA primena, kad Š. Stepukonis buvo sulaikytas Vilniuje pernai vasarį.
Ikiteisminiame tyrime dėl „BaltCap“ fondų lėšų pasisavinimo iki šiol nustatyta, kad be galimo labai didelės vertės svetimo turto pasisavinimo, kaip įtariama, buvo padaryta kitų nusikaltimų, tad baudžiamoji byla pasipildė Baudžiamojo kodekso straipsniais.
Tarp jų – dėl apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo įmonėse, iš kurių galimai buvo nusikalstamai pasisavintos lėšos, taip pat pats Š. Stepukonis Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) teikė klaidingus duomenis apie savo pajamas ir turtą, siekdamas išvengti mokesčių.
Kovą buvo pranešta, kad Š. Stepukonis galėjo pasisavinti apie 42 mln. eurų. Iš bendros sumos 5 mln. eurų buvo pralošti Lietuvoje registruotoje lošimų bendrovėje, 6 mln. eurų buvo nesėkmingai investuoti į Vengrijoje registruotą brokerių kompaniją, o didžioji dalis – virš 31 mln. eurų – buvo pralošta Estijoje esančioje bendrovėje.