Ambicingas 50mln. eurų investicijas žadančiai bendrovei – dalies turto areštas

Ieškinį investuotojai pateikė panašia veikla užsiimanti, laboratorine ir medicinine įranga prekiaujanti bendrovė „Biotecha“ – prašyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir areštuoti 2,59 mln. eurų vertės turtą bei pinigines lėšas.
Nepaisant kilusio iššūkio, „Wellgem Biopharma“ akcininkas Giedrius Žunda portalui teigė, kad įmonės planai nesikeičia.
Vilniaus apygardos teismo nutartyje teigiama, kad teismas vertina, jog ieškovė „Biotecha“ tikėtinai pagrindė savo ieškinio reikalavimus.
„Taip pat teismas pripažino, kad egzistuoja pagrindas konstatuoti ir antrąją laikinųjų apsaugos priemonių sąlygą, t. y. grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui“, – nurodoma nutartyje.
„Wellgem Biopharma“ veiklą Kaune žada pradėti nuo laboratorijų kūrimo, genų inžinerijos laboratorijos, paskui diegti kokybės kontrolės laboratorijas. Galiausiai eiti iki veikliųjų vaistų medžiagų gamybos.
Bendrovė pirmuoju etapu planuoja investuoti 15 mln. eurų, iš viso investicijos turėtų siekti 50 mln. eurų. Per kelerius metus daugiau nei 7 tūkst. kv. m užimančiose biotechnologinių produktų diegimo linijose bei laboratorijose bus įdarbinta virš 100 gamtos mokslų specialistų.
„Wellgem Biopharma“ kitais metais planuoja pradėti bandomąją gamybą, o 2027 m. žada judėti prie didesnės apimties gamybos.
Kontrolinis įmonės akcijų paketas priklauso bendrovei „Medica invest“, kurios akcijas valdo du fiziniai asmenys.