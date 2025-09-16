Lrytas Premium prenumerata tik
Gynybos obligacijoms – beveik 19 mln. eurų: išplatinta dvyliktoji emisija

2025 m. rugsėjo 16 d. 16:38
Žmonės, verslas ir kitos organizacijos dvyliktosios emisijos platinimo metu įsigijo gynybos obligacijų už 18,8 mln. eurų, sudaryti 968 sandoriai, skelbia Finansų ministerija.
Pasak institucijos, pernai pradėjus gynybos obligacijų platinimą, per dvylika emisijų pirkėjai iš viso įsigijo šių obligacijų už beveik 129 mln. eurų.
Dvylikta gynybos obligacijų emisija platinta rugsėjo 1–15 d., bus išperkama – 2026 m. rugsėjo 16 d. Už ją bus mokama 2 proc. metinių palūkanų.
Minėtu laikotarpiu „Swedbank“ sudarytos 637 sutartys įsigyti gynybos obligacijų už 10,8 mln. eurų, SEB sudaryta 331 sutartis už 8 mln. eurų.
Tryliktąją emisiją ketinama platinti 2025 m. spalio 6–20 d., o išpirkti – 2026 m. spalio 21 d. 
