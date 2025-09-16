Kiti metai šalies ekonomikai žada staigmenų: sieja su antros pensijų pakopos reforma

Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
2025 m. rugsėjo 16 d. 10:32
Stebėdami dabartinę ekonominę padėtį Lietuvoje ir pasaulyje, vieni ekonomistai mūsų šaliai prognozuoja ekonominį nuosmukį, kuris gali ištikti jau po 3 metų. Lietuvos banko (LB) valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus pripažįsta, kad per vasarą nežinomųjų Lietuvos ir pasaulio ekonomikoje sumažėjo, todėl jau galima dėlioti aiškesnį vaizdą, kas mūsų visų laukia netolimoje ateityje.
Lietuvos ekonomikos augimui artimiausiais metais reikšmingą įtaką darys ir JAV prekybos muitai, ir antros pakopos pensijų sistemos reforma, ir mokestiniai pakeitimai, neabeajoja Lietuvos banko valdybos pirmininkas G. Šimkus. 
G.Šimkus tikino, kad šalies bendrasis vidaus produktas (BVP) šiemet augs 2,7 proc. – 0,1 proc. punkto mažiau nei prognozuota birželį. 
2026 m. ekonomika turėtų augti 3,2 proc. – 0,4 proc. punkto daugiau nei prognozuota anksčiau, o 2027 metais – 2,3 proc., arba 0,6 punkto mažiau.
G. Šimkus tai siejo su antros pensijų pakopos reforma, kuri didins privatų vartojimą kitąmet, tačiau 2027 metais jo augimas turėtų gerokai sumažėti, nes didžioji dalis atsiimtų lėšų bus išleista.
„Mūsų prielaida, kad 90 proc. su pirmąja banga atsiimančių žmonių bus daugiausia mažiau pasiturintys asmenys, todėl jie didelę dalį atsiimtų pinigų išleis prekių ir paslaugų įsigijimui, o ne investavimui ar taupymui. Tai yra viena priežasčių, kodėl pradedi vartoti, ekonomika auga, o kitąmet vartojimas jau lėtės“, – įžvalgomis dalijosi G.Šimkus.
LB valdybos pirmininkas taip pat apžvelgė ir JAV paskelbto prekybos karo poveikį mūsų šalies ekonomikai. Jo vertinimu, JAV prekybos muitai Lietuvos ekonomikos plėtrą 2025–2027 m. pristabdys 0,3 proc. punkto – 0,1 proc. punkto daugiau, nei prognozuota birželio mėn. Tai susiję su tuo, kad Lietuvai taikomas efektyvusis JAV muitų tarifas, ES ir JAV pasiekus susitarimą, palyginti su birželio mėn. turėta informacija, padidėjo nuo 8,3 iki 13,3 proc.
Lietuvos eksportas šiemet turėtų augti 3,8, o 2026 ir 2027 m. – atitinkamai 2 ir 3,4 proc. Ateityje rizikų eksportui kels vis auganti konkurencija su Kinija, kurios radare – Europos rinka.
Pildysime.
