Verslas
Rinkos pulsas
2025 m. rugsėjo 16 d. 20:34
Parduotuvių lentynose nuguls nematyta produkcija: įspėja – atrodys paprastai, tačiau pigu nebus
2025 m. rugsėjo 16 d. 20:34
Lrytas Premium nariams
Prekybos tinklas „Rimi“ pristato naujieną – neužilgo parduotuves turėtų papildyti pirmieji privataus danų prekės ženklo „Salling“ produktai. Turbūt esminis klausimas pirkėjams – kokias kainas išvysime parduotuvių lentynose?
Rimi
parduotuvė
prekės ženklas
