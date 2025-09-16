Seimo kanceliarija už beveik 3 tūkst. eurų įsigijo stresą mažinančių įrenginių

Seimo kanceliarijos biuro vadovės Kristinos Šimkutės teigimu, šie įrenginiai įsigyti, siekiant sumažinti Seime patiriamą įtampą.
„Dirbant tiek su Seimo nariais, tiek su politiniais procesais, tenka sugerti politines įtampas. Prasidėjus sesijai kanceliarijos darbuotojai jaučiasi pakankamai gerai, bet būna, kad sesijos pabaigos mėnesiais kyla įtampa. Yra buvęs įvairiausių atvejų, netgi perdegimo“, – LRT Radijui sakė K. Šimkutė.
Seimo kancleris Algirdas Stončaitis savo ruožtu taip pat pažymėjo, kad naujausi pirkiniai yra skirti darbuotojų sąlygoms pagerinti.
„Mūsų įstaigos pinigai skirti darbuotojų sąlygoms užtikrinti. Sutikime, kad visa pagalba darbuotojui, gera aplinka padaroma, viskas yra vardan kolektyvo, bet virsta į kokybišką paslaugą. Nesureikšminam, galimybių tuo aparatėliu, bet kodėl ne? Jeigu tai gali pagelbėt – aš už visas priemones, kad tik būtų geriau darbuotojams“, – teigė jis.
Įtampą mažinančiais įrenginiais Seime galės naudotis ir parlamentarai.