Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
VerslasRinkos pulsas

Dispečeriui užsnūdus, į Korsiką skridę keleiviai liko įstrigę ore

2025 m. rugsėjo 17 d. 20:33
Iš Paryžiaus į Korsiką skridę keleiviai liko pakibę ore, kai ant žemės dirbęs skrydžių kontrolierius užmigo pamainos viduryje, trečiadienį pranešė Prancūzijos civilinės aviacijos administracija.
Daugiau nuotraukų (1)
Pirmadienį darbuotojui užsnūdus, „Air Corsica“ lėktuvas, skridęs iš Paryžiaus Orli oro uosto į Ajačą, buvo priverstas 18 minučių sukti ratus virš Viduržemio jūros, pranešė „Corse Matin“.
„Oro uosto priešgaisrinės tarnybos įsikišimas valdymo bokšte parodė, kad budintis skrydžių kontrolierius užmigo savo poste“, – pridūrė aviacijos administracija.
Pažadinus dispečerį, „lėktuvas saugiai nusileido“, teigė administracija ir pridūrė, kad pradėtas tyrimas dėl „neįprastos situacijos“.
Darbuotojo alkoholio testas buvo neigiamas, tačiau „svarstoma galima sankcija“.
ParyžiusKorsikaOro erdvės kontrolės centras

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.